Soudan: Darfour - Suite à de violentes attaques, des dizaines de milliers de personnes privées d'accès aux soins

communiqué de presse

Depuis le dimanche 24 avril, des affrontements à El Geneina, dans le Darfour occidental, ainsi qu'une nouvelle vague de violentes attaques dans la ville de Kreinik et ses alentours ont perturbé les services de santé, empêchant l'accès à certains soins essentiels. MSF soutient les deux principales structures de santé mais, quatre jours après l'attaque, la situation reste fragile et nos équipes continuent d'entendre des tirs occasionnels.

Les attaques contre les structures de santé ont provoqué la mort de quatre membres du personnel hospitalier et ont entraîné un départ massif des patients, alors que des coups de feu étaient tirés à l'intérieur même des centres de santé. Des mères dont les enfants étaient sous oxygène, pris en charge par MSF, ont également interrompu leur traitement pour fuir. " Le service d'hospitalisation était plein de patients, comme le service de consultation externe et la zone de triage. Il y avait environ 200 personnes qui attendaient pour une consultation. Tous ont fui. " a déclaré Emily Wambugu, référente médicale du projet MSF à l'hôpital universitaire d'El Geneina au moment de l'attaque.

La violence s'est étendue ces derniers mois à différentes parties du Darfour occidental, rendant l'assistance aux communautés déplacées et affectées par les attaques extrêmement difficile pour MSF. La dernière attaque violente, qui a débuté dimanche 24 avril à Kreinik, a une fois de plus conduit des familles terrifiées à errer d'un campement de fortune à l'autre, en quête de sécurité.

" C'est stressant de penser à toutes ces personnes qui auraient besoin de soins et que nous ne sommes pas en mesure d'aider. Ce n'est pas facile pour nous, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Il n'est toujours pas recommandé de sortir et de se rendre à l'hôpital ", raconte Emily Wambugu.

Hier, une équipe a pu évaluer l'état de certaines cliniques de soins de santé primaire et a visité plusieurs sites de rassemblement de familles nouvellement déplacées suite aux combats dans la ville d'El Geneina. MSF suit attentivement l'évolution de la situation sécuritaire pour reprendre les activités médicales dès que possible et adapter les lieux des cliniques mobiles, en les orientant vers les nouveaux sites de personnes déplacées afin de pouvoir leur fournir l'aide dont ils ont besoin.

MSF mène différents projets dans l'État du Darfour occidental. Jusqu'à cette récente attaque, les équipes fournissaient une assistance humanitaire et des services de santé aux déplacés internes et aux communautés locales par le biais de cliniques fixes et mobiles dans la ville d'El Geneina et ses environs. MSF soutient également l'hôpital universitaire d'El Geneina et le principal établissement de santé de la ville de Kreinik.

MSF travaille au Soudan depuis 1978. Ces dernières années, nos opérations se sont concentrées sur les États de Khartoum, Gedaref, Kassala, Darfour Est, Darfour Ouest, Darfour Sud, Darfour Central et du Nil Bleu, avec de nouvelles interventions dans d'autres zones lorsque cela est nécessaire.