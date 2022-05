Ile Maurice: Un supporter belge collectionneur de ticket de match en visite à Maurice

Supporter belge globe-trotter, Olivier Smets fait escale à Maurice. Il voyage aux quatre coins du globe pour suivre la Belgique, en Coupe du monde ou en amical. En vacances à Maurice début avril, ce collectionneur compulsif de tickets de matches en a profité pour visiter le stade George V et la Mauritius Football Association, faute de pouvoir assister à un match puisque notre championnat est toujours à l'arrêt...

Olivier, vous êtes un véritable globe-trotter qui suit l'équipe nationale de foot de Belgique partout à travers le monde. Quel bon vent vous amène chez nous ?

Je suis Belge et fier de l'être. J'ai 46 ans. Je suis à Maurice pour la 4e fois, votre pays c'est le paradis sur terre et j'y viendrai encore souvent. Un super pays!

Comment vous est venue la passion pour le foot ?

Nous sommes à trois frères et on adore le foot, c'est une passion commune. Mon grand frère est malheureusement décédé d'un accident de moto, c'est lui qui m'a transmis la passion du foot, du Sporting de Charleroi et de l'équipe nationale belge ainsi que des tickets de football depuis plus de 30 ans. Je continue ça un peu en sa mémoire.

Combien de tickets avez-vous à ce jour ?

J'en ai actuellement plus de 10 000. J'en ai de tous les championnats européens et du monde entier. J'ai des tickets de la Coupe du monde depuis 1930. J'en ai un petit peu de tous les pays, je n'en avais pas encore de Maurice, dommage que le championnat soit arrêté, mais j'ai pu obtenir une accréditation de journaliste pour le match à huis-clos contre Sao Tomé. J'espère en avoir d'autres après les contacts que je viens de nouer sur place.

Racontez-nous votre périple en tant que supporter des Diables Rouges...

J'ai fait ma première Coupe du monde en France en 1998, trois matchs et une sortie au 1er tour sans avoir été battue. J'ai fait le Mondial 2006 en Allemagne, j'ai vu 6 matchs mais hélas la Belgique n'était pas qualifiée. Avec la Belgique, j'ai fait le Brésil en 2014 où j'ai pu assister à trois matches et, surtout, les 7 matchs en Russie au Mondial 2018. Je partais pour 7 matchs, en espérant la finale, hélas le dernier c'était le match pour la 3e place parce qu'on a perdu en demi-finale face à la France... J'ai eu le bonheur de pouvoir emmener mes filles à de grands matchs aussi. Ce sont des souvenirs extraordinaires.

Votre plus beau match avec la sélection de Belgique ?

Contre le Japon, au dernier Mondial, j'ai des frissons en y repensant... On était mené 2-0 et on gagne à la dernière minute 3-2. J'étais avec ma grande fille et j'ai même pleuré quand on a gagné. Ma photo était sur l'écran géant du stade et a fait le tour de la presse mondiale après... (rires) D'ailleurs j'ai agrandi cette image et elle est dans mon bureau. J'espère que mon plus beau match sera le 20 décembre quand on gagnera la Coupe du monde au Qatar ! (rires)

Avez-vous déjà vos places pour le Mondial au Qatar ?

Pas encore, mais je les aurais car je fais partie du fan club officiel de la Belgique. Entre 2014 et 2018, nous étions environ 10 000 adhérents. Le Qatar ça coûtera cher. Mais comme j'ai dit à ma femme, quand on aime on ne compte pas !

Combien ça vous coûte de supporter la Belgique ?

A l'année quand on fait tous les déplacements ça peut vite monter. Moi j'essaie toujours de commander les vols à l'extérieur assez tôt pour obtenir un meilleur tarif. Je fais tous les matchs de la sélection, même les matches amicaux. Ça fait 10-12 matches par an, à domicile et à l'extérieur, pour un budget de 1 000 euros. Par contre, la Coupe du monde en Russie m'a coûté 5 000 euros.

Et pour le Qatar ?

Ça devrait me couter 5 000 euros aussi. Mais j'espère que ça va me coûter un maximum...

Ça voudrait dire que la Belgique ira en finale et va gagner la Coupe du monde ! (rires)

Avec le groupe ou l'on est tombé on devrait avoir l'Allemagne ou l'Espagne en quart et peut être la France en demi-finale. Ça va être difficile...

Qu'est-ce qui manque aux Belges pour êtes les meilleurs ?

On vient de parler du Qatar, vous savez qu'en France il y a une équipe entièrement financée par les Qataris, qui a les meilleurs joueurs du monde, c'est le PSG, mais ils ne gagnent jamais la Ligue des champions. La Belgique c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a la plus belle équipe au monde mais sur un fait de jeu, une blessure, un carton rouge, une erreur d'arbitrage ça peut changer beaucoup de choses.

Qui est votre joueur préféré ?

En Belgique on adore la Premier League comme vous à Maurice. Avant le Brexit on avait la chance de prendre le train pour aller voir les matchs en Grande- Bretagne. On aime beaucoup Chelsea, qui est très Belge, avec Hazard avant et Lukaku maintenant. Aujourd'hui, c'est les deux Manchester et Tottenham. On vient à Maurice pour le soleil, mais pour le football faut aller voir un match de Premier League. Moi mon joueur préféré c'est Kevin de Bruyne et je pense que les Cityzens seront champions d'Angleterre à nouveau même si Liverpool a une superbe équipe.