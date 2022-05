Congo-Kinshasa: Alain Bacoke reçu en audience par le Vice-Ministre de la Justice Ama Bayubasire

Ce vendredi 29 avril 2022, le Vice-ministre de la Justice Amato Bayubasire a accordé une audience à Me Alain Bacoke, Président de l'Union Internationale des Huissiers de Justice, Coordonnateur National adjoint des Mouvements Associatifs de l'Union pour la Nation Congolaise (UNC) et Président de l'Asbl Jeunesse Congolaise (JECO).

Au cours de cette séance de travail, les deux parties ont échangé sur l'amélioration des conditions de travail des huissiers de justice en RDC.

Dans leurs discussions, Me Alain Bacoke encouragé le Vice-ministre Amato Bayubasire pour sa stratégie de redressement de la profession d'huissier, pour son choix d'accompagner l'Union Internationale des Huissiers de Justice dans la réforme et professionnalisation qu'il vise déjà promouvoir et pour ses interventions salutaires face aux enjeux d'efficacité du système judiciaire en RDC.

A son tour, Amato Bayubasire a exprimé son vouloir que l'Union Internationale des Huissiers de Justice puisse favoriser l'application de la déontologie et des meilleures pratiques de la profession d'huissier de justice par son programme de formation continue. Ensuite, de veiller au respect des lois et règlements régissant la profession, notamment par le programme d'inspections professionnelles. Et, enfin, de rendre accessibles les mécanismes de protection du public prévus par la Loi, de contrôler l'exercice illégal de la profession et l'usurpation de titre et d'informer le public sur la profession d'huissier de justice.

En appliquant ces orientations du Vice-ministre de la Justice, l'Union Internationale des Huissiers de Justice, sous le leadership de Me Alain Bacoke, aura consolidé sa crédibilité et sa notoriété auprès du public, de ses membres et de ses parties prenantes, en développant son leadership au sein du système judiciaire Congolais et en se dotant des ressources pertinentes pour l'accomplissement de sa mission.

Amato Bayubasire ne cesse d'être visible au Gouvernement Sama Lukonde en agissant avec honnêteté et transparence par un soutien indéfectible aux actions du Président Félix Tshisekedi.

Tout ceci en gardant sa confiance avec sa base électorale Walungu, en province du Sud-kivu, et en prêchant parfois l'amour du prochain comme butin de partage avec Vital Kamerhe, Président National de l'UNC, et du parti entier pour maintenir l'atteinte de ses objectifs.