Congo-Kinshasa: Clôture de la campagne d'implantation du parti Congo Uni - Me Faustin Kaziteriko en matinées politiques avec sa base de Tshangu et Lukunga

Après avoir lancé la campagne d'implantation du parti politique Congo Uni en rencontrant les membres des districts de Funa et Mont-Amba les 23 et 24 avril dernier, Me Faustin Kaziteriko a rencontré les bases de Tshangu et Lukunga samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022, au siège du parti situé dans la commune de Kalamu.

La clôture de cette campagne, comme son ouverture, a été marquée par une forte mobilisation de la population. Membres et sympathisants ayant répondu présent, le siège de Congo Uni a vibré sous les ondes positives d'un peuple déterminé à incarner un changement qualitatif pour faire souffler un vent nouveau sur la nation.

Il est important de signaler que cela ne fait à peine qu'un mois que Congo Uni est opérationnel sur terrain. Ce qui fait de ses réalisations des exploits, étant donné qu'en un mois, il a une série d'activités sur terrain et plusieurs prises de contact particulières avec la population. Et toujours dans ce temps record, Congo Uni compte, à son actif, plus de 2.000 adhésions au sein du parti, des citoyens venant de tous les quatre districts de la ville de Kinshasa.

Durant les deux dernières matinées politiques marquant la clôture de la campagne d'implantation, Me Faustin Kaziteriko, président national de Congo Uni, appelé chaleureusement "Son Eminence Me Kazy", a maintenu son message portant sur le changement de l'homme congolais, en insistant sur le fait que le changement n'est pas uniquement tributaire aux hommes politiques, aux gouvernants ou aux régimes politiques, mais est une affaire qui concerne tous les congolais. Le changement doit passer des dirigeants aux dirigés, des gouvernants aux gouvernés.

Lors de la rencontre du samedi 30 avril 2022, une délégation de chefs coutumiers, dépositaires de l'autorité ancestrale, a rehaussé l'événement de sa présence, et a procédé à une cérémonie bénédictionnelle, en investissant Me Kazy pour qu'il porte plus loin l'étendard de cette vision et de cette mission ayant pour visée le changement de l'homme congolais.

Congo Uni est un parti politique initié par Me Faustin Kaziteriko qui a déjà un mois d'activités, et qui se veut être l'Eglise au milieu du village, n'étant ni de la gauche - ni de la droite - et encore moins du centre. Car, la seule chose qui compte dans la vision politique de ce parti est la promotion de l'intérêt général de la nation congolaise.

L'agenda de Congo Uni se présente tel que la prochaine étape qu'il va aborder est la sortie officielle du parti dont la date et les détails de l'événement seront communiqués incessamment.