Congo-Brazzaville: Fête du travail - Le gouvernement réaffirme son engagement à améliorer les conditions de vie des Congolais

Le monde entier a célébré, le 1er mai, la fête du travail. A cette occasion, une ambiance électrique a régné au chapiteau du Pullman Hôtel à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, sous les auspices du vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, en présence de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusi N'Kembe, principale organisatrice de l'événement avec pour thème national " Promouvoir l'emploi dans un monde en mutation".

Après l'exécution de l'hymne national, le président de l'intersyndicale nationale du Congo a pris la parole en premier, rappelant aux autorités leur rôle qui est de veiller à l'amélioration des conditions de vie du fonctionnaire de l'État.

Pour sa part, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusi, a souligné dans son intervention que la journée du 1er mai "est une occasion pour le gouvernement de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du cadre global pour la politique de l'emploi en RDC".

Au regard de plusieurs difficultés, elle a salué la clairvoyance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a recommandé la tenue de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail au cours de la quelle les mandants tripartites ont proposé le décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi.

"Ils ont, en outre, formulé les recommandations pertinentes pour une mise en oeuvre de la couverture santé universelle en RDC ", a indiqué la ministre Claudine Ndusi.

" Je remercie le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, pour avoir inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2021-2023, à son pilier relatif à l'amélioration des conditions sociales, l'axe 52 qui prévoit la promotion du travail décent pour un développement durable, équitable, solidaire et inclusif avec comme priorité, l'actualisation de la politique nationale de l'emploi qui va permettre à la RDC de disposer d'une politique permettant de tenir compte de la vision du chef de l'État qui veut mettre l'homme au centre du gouvernement ", a déclaré en substance la ministre.

Parmi ces priorités, elle a évoqué notamment l'actualisation de la politique nationale de l'emploi qui va également cibler les groupes vulnérables et les secteurs défavorisés pour permettre de relever les grands défis sur le marché du travail en République démocratique du Congo (RDC). A cela s'ajoute une politique de l'emploi qui s'adresse aux jeunes et qui vise à les aider à surmonter les obstacles qui les empêchent à l'heure actuelle d'entrer sur le marché du travail et un travail décent. " Une politique d'emploi en faveur de l'égalité entre l'homme et la femme pour lutter contre les injustices observées en matière de salaire et risques de harcèlement et des violences ", a martelé la ministre.

La détermination du gouvernement

Selon la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, malgré le contexte difficile, le gouvernement reconnaît les efforts de collaboration des mandants tripartites qui ont permis, au niveau de la gouvernance du secteur, la signature du mémorandum d'accord concernant le programme pour le travail décent 2021-2024, laquelle signature a marqué la volonté du gouvernement, des organisations des travailleurs et de l'Organisation internationale du travail de collaborer pour soutenir le travail décent sur le plan national.

Il s'est agi aussi de la convocation de la première session extraordinaire de la 36e session ordinaire du Conseil national du travail qui a permis de proposer au gouvernement des instruments qui vont contribuer à la régulation du secteur de l'emploi.

" Le gouvernement n'a pas baissé les bras, mais travaille pour mettre de l'ordre dans le secteur", a indiqué la ministre, avant de poursuivre que l'exécutif va continuer à fournir des efforts indispensables.

Pour ce qui est des établissements sous tutelle, Claudine Ndusi a laissé entendre qu'il y a une amélioration des services rendus aux membres, par exemple à la Caisse nationale de sécurité sociale où il y a eu augmentation de 45% du montant minimum de la pension des retraites.

Cependant, a t- elle poursuivi, par rapport au dernier cahier de charges des travailleurs présenté le 1er mai de l'an dernier, le gouvernement a mécanisé 22 800 agents et cadres au dernier trimestre 2021.

De son côté, Jean-Pierre Lihau, vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, représentant le chef du gouvernement, a réaffirmé l'engagement de la République de tout mettre en oeuvre pour que le fonctionnaire congolais vive décemment.