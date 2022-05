Congo-Brazzaville: Le marché au féminin 1 - La promotion de l'entrepreneuriat féminin et du made in Congo mise en avant

Perché au huitième étage de l'Immeuble Forescom, le Chacha bar a servi de cadre à la vente éphémère constituée des espaces mode, restauration et produits alimentaires locaux bio, cosmétique, coiffure et décoration intérieure ouverts au public du 29 avril au 1er mai, à l'initiative de la Graine d'Ortie et de Congo women business (CWB).

" Le marché au féminin " s'est tenu pendant trois jours autour de vingt-quatre stands. Les produits en vente, pour la plupart réalisés localement, ont permis aux visiteurs de se faire une idée de la diversité des secteurs qui forment le microcosme de l'entrepreneuriat féminin. Le "Made in Congo" a été diversement mis en évidence à travers les espaces dédiés à la mode, la restauration, les produits alimentaires du terroir, les cosmétiques et la coiffure. Le pagne était mis en exergue grâce à divers accessoires de mode, au-delà des vêtements proposés assortis à leurs bijoux, babouches, etc., faits à la main.

Il avait aussi sa place dans la décoration intérieure avec plusieurs articles proposés pour un relooking complet de tout genre d'espaces. Pour les intérieurs de maison et bureaux figuraient coussins, poufs, lampadaires, paniers et boîtes de rangement, sacs et housses pour ordinateurs portables, etc., sans oublier plusieurs séries d'objets utilitaires et accessoires pour particulariser salons, chambres et bureaux.

La restauration a proposé des mets qui ont titillé les papilles de certains visiteurs. Découvertes de plusieurs saveurs sucrées et salées avec des recettes pour tous les goûts, plats typiques congolais et pâtisseries prêts à la dégustation. L'on pouvait s'acheter miel, jus à base de fruits naturels, notamment du café. Pour la plupart, des produits faits maisons souvent fabriqués avec une dose d'amour comme souligné par une exposante.

Pour le bonheur des dames, à côté des cosmétiques, un salon monté sur place permettait de changer de tête le temps de la visite. La grande exception du " Marché au féminin ", a indiqué Ortie Matomba au "Courrier de Kinshasa", c'est d'avoir réuni " des femmes de plusieurs nationalités ". Au côté des Congolaises plus nombreuses, dont elle, l'administratrice déléguée générale de la Graine d'Ortie, faisaient partie notamment aussi des entrepreneures du Liban et du Cameroun.

Rendez-vous dans trois mois

Outre les stands d'exposition-vente, le " Marché au féminin " c'était aussi la table-ronde sur " L'innovation au féminin ". Initiatrice de l'événement organisé dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et le "Made in Congo", Ortie Matomba a regretté sa faible fréquentation. " Le bilan de cette première édition n'est pas négatif mais pas à la hauteur de ce que l'on espérait ", a-t-elle reconnu.

Vu l'entrain que CWB a mis à organiser l'événement, elle espérait que leurs efforts seraient couronnés d'un grand succès à cette première édition. La plateforme créée avec la grande ambition de promouvoir les femmes entrepreneures avait pourtant mis le paquet mais le public n'a pas répondu comme attendu. Néanmoins, il semble que la motivation générale n'est pas entamée. Ainsi Ortie a-t-elle prévenu : " Nous prévoyons d'organiser le second marché dans trois mois ". Le prochain rendez-vous, dont la date reste à fixer, sera, a-t-elle dit, " bien meilleure avec plus de participantes, accueillera plus de monde ".