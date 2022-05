Congo-Brazzaville: Les Lions clubs assainissent la Tchinouka et ses alentours

Une opération d'assainissement de la rivière Tchinouka et ses abords suivie de la distribution des moustiquaires imprégnées dans les orphelinats de la place, initiée par les Lions Clubs et Leos de Pointe-Noire, a eu lieu le 29 avril à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme.

L'activité d'assainissement de la rivière Tchinouka et ses alentours a été menée à hauteur du pont de l'Eglise catholique Saint Pierre Apôtre, dans le premier arrondissement, Emery-Patrice-Lumumba. Elle obéit au crédo des Lions clubs d'être au service de la collectivité. Munis des outils aratoires, les membres du Lions clubs et Léos ont mené cette action avec l'aide des agents d'Averda, le partenaire associé à l'activité qui, en plus de ses agents, a déployé un engin chargeur pour accomplir cette action d'envergure.

Le désherbage, le désengorgement, le faucardage du lit de la rivière Tchinouka ont été faits suivi de la destruction des larves de moustiques par des larvicides et par fumigation. " La Tchinouka et ses eaux étant remplies des détritus et ordures diverses empêchent le ruissèlement des eaux. Les moustiques y trouvent comme refuge et s'y reproduisent. L'action que nous avons menée sert donc à assainir cet environnement et à lutter ainsi contre le paludisme", a dit Freddy Awelé, président de la commission environnement du district 403 B1 du Lions clubs.

" Nous demandons à tous les citoyens et aux riverains de la Tchinouka de prendre leurs responsabilités en appuyant et accompagnant ce geste. Que chacun essaie de nettoyer son environnement immédiat. Ce n'est qu'en nous mobilisant tous que nous allons empêcher la reproduction des moustiques, vecteurs du paludisme ", a-t-il souhaité.

Après l'opération , les Lions clubs et Leos se sont rendus dans les orphelinats foyer Père Anton et foyer Padre Pino au quartier Mpaka, dans le 6e arrondissement Ngoyo, afin de distribuer des moustiquaires imprégnées. Ces actions bénévoles contribuent à garder l'environnement propre mais aussi à sensibiliser la population à l'impérieux devoir de garder et vivre dans un environnement sain. Cela répond aussi au vœu de Glorieuse Mbe Emane, gouverneur du district 403 B1 du Lions clubs, qui a dit qu' "Il est urgent de prendre des mesures pour atteindre l'objectif zéro paludisme. Il appartient aux Lions et Leos du district 403 B1 de relever ce défi".

Signalons que les Lions Clubs sont un groupe d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble pour répondre aux besoins de la collectivité. Les Lions clubs et Leos de Pointe-Noire sont repartis en treize clubs et se réunissent une fois dans le mois.