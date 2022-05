Ile Maurice: CJSOI │ Ashok Cheetamun - "La machinerie organisationnelle pour les 12es Jeux est en marche"

La 70e réunion ministérielle de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) a eu lieu en ligne le lundi 25 avril 2022 et a duré environ deux heures et trente minutes.

La délégation mauricienne est intervenue depuis le complexe sportif de Cote d'Or alors que le ministre Stephan Toussaint y a participé depuis son domicile. Marie-Céline Zialor, ministre des Sports des Seychelles et présidente de la CJSOI et Antonio Gopal, président du Conseil international des Jeux des îles (CIJ) sont aussi intervenus.

A l'issue de la réunion qu'il a qualifiée de très positive, le secrétaire général de la CJSOI, le Mauricien Ashok Cheetamun, a indiqué que plusieurs points ont été abordés mais que le thème principal était la tenue des 12es Jeux de la CJSOI à la fin de l'année à Maurice. "L'événement phare sera les Jeux de la CJSOI qui se tiendront à Maurice du 4 au 11 décembre prochain et c'est l'item qui a le plus retenu l'attention lors de la réunion. Ces Jeux ont été renvoyés à deux reprises en raison de la crise sanitaire et là , nous voyons un peu la lumière au bout du tunnel avec une baisse du nombre de cas de Covid-19", a-t-il déclaré.

"Concernant l'organisation de ces 12es Jeux, la machinerie est en marche et les différentes commissions qui ont été mises en place se rencontrent régulièrement et parfois même quotidiennement. Les infrastructures sont, pour la plupart fin prêtes et seulement quelques travaux d'amélioration seront nécessaires. Pour ce qui est de la Blue Bay Beach Arena qui accueillera la compétition de beach handball, le contracteur nous a assuré qu'elle sera prête dans les temps", affirme Ashok Cheetamun.

S'agissant de la question de l'hébergement, vu qu'il y a deux disciplines qui seront organisées dans le sud-est, soit le beach handball et la voile, des hôtels de la région ont été contactés pour loger les participants. "La liste quantitative doit être soumise par les différentes délégations au 30 juin alors que les listes nominatives définitives doivent l'être le 1er septembre. 25 % des frais de participation doivent être réglés avant juin, puis 25 % de ce qui reste avant septembre", précise le secrétaire-général.

Concernant la situation sanitaire liée à la COVID-19, le ministre Stephan Toussaint a rassuré tous ceux qui ont participé à la réunion quant au fait qu'elle est sous contrôle avec une nette diminution du nombre de cas positifs. "Après deux renvois, cette fois nous sommes confiants de pouvoir organiser les Jeux. Maurice possède beaucoup d'expérience dans l'organisation des manifestations sportives. Cela s'est vu lors des derniers Jeux des îles de l'océan Indien en 2019", ajoute Ashok Cheetamun.

Nouvel hymne des Jeux en préparation

Le secrétaire-général de la CJSOI a aussi annoncé qu'un nouvel hymne des Jeux est en préparation. "Depuis août de l'année dernière, la décision a été prise d'avoir un nouvel hymne des Jeux et le Police Band a été sollicité à cet effet. Il est pratiquement finalisé. Nous le ferons ensuite découvrir à tous les pays membres pour obtenir leur aval", dira Ashok Cheetamun. Celui-ci a aussi indique que le logo de la 12e édition des Jeux sera bientôt dévoilé.

2000 jeunes sont attendus sur le sol mauricien du 4 au 11 décembre. "Chaque délégation comprendra 206 membres, comprenant athlètes, entraîneurs et dirigeants", précise le SG.

A noter que cette 70e réunion ministérielle était supposée se tenir à l'île de La Réunion mais que cela n'a pas été possible en raison de la situation sanitaire et de la tenue des élections présidentielles françaises. La prochaine réunion aura lieu du 12 au 16 septembre en présentiel à Maurice. "A cette occasion, on procédera aussi à une visite des sites de compétitions", mentionne-t-il.

Onze (11) disciplines sportives seront au programme des Jeux, soit l'athlétisme (handisport compris), le beach handball, la boxe, le futsal, l'haltérophilie, la natation, la pétanque, le tennis, le tennis de table, le triathlon et la voile. Quant au volet jeunesse, il comprendra l'Assemblée des Jeunes, le spectacle musical et le E-Sports.