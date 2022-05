Ile Maurice: Statistiques - Les chiffres de l'éducation en berne

Les dépenses du gouvernement sur l'éducation et la formation, le nombre d'admission en pré-primaire, secondaire et cycle supérieur, le pourcentage des résultats du PSAC, du SC et du HSC... Les derniers chiffres compilés par Statistics Mauritius sur l'éducation pour l'année 2020-2021 ont été publiés vendredi. En raison de la pandémie et du changement dans le calendrier scolaire, l'enquête a été réalisée en octobre 2021 au lieu de mars 2021. Ci-dessous un condensé des points saillants.

Rs 16 529 millions. C'est le montant estimé qui a été déboursé par le gouvernement pour les dépenses liées à l'éducation et la formation pour l'année financière 2020-2021, contre Rs 18 303 millions pour 2019-2020. Ce qui représente une baisse de 7,7 % des dépenses totales.

789. Nombre d'écoles pré-primaires enregistrées en octobre 2021.

23 603. Ce chiffre représente une baisse des admissions dans les écoles maternelles en 2021, comparé à 26 162 en mars 2020.

3 087. Nombre d'employés en pré-primaire en octobre 2021. 1 831 sont des enseignants alors que 1 256 sont des nonenseignants. Ce chiffre représente une baisse de 1,5 % du personnel par rapport à 2020.

84 129. Élèves admis dans 319 écoles primaires en octobre 2021. 49,7 % étaient des filles.

8 819. Employés dans les écoles primaires. Ce chiffre inclut 4 651 enseignants (General Purpose Teachers) et 1 285 enseignants de langues orientales.

102 722. Collégiens recensés en octobre 2021 dans 178 écoles.

9 379. Nombre d'enseignants dans les collèges en octobre 2021.

14 103. Candidats ayant pris part au Primary School Achievement Certificate (PSAC) en 2020.

78 %. Pourcentage des candidats qui répondaient aux exigences du PSAC après réévaluation. Avant la réévaluation, le pourcentage était de 73,9, en 2020.

13 142. Nombre de candidats ayant réussi au School Certificate (SC) en 2020 sur 15 339 inscrits.

85,7 %. Hausse du taux de réussite du SC en 2020, comparé au taux de 70,9 % en 2019.

7 868. Candidats ayant pris part aux examens du Higher School Certificate (HSC).

90 %. Hausse du taux de réussite au HSC en 2020, comparé au taux de 75 % en 2019.

48 568. Baisse des admissions dans les institutions supérieures en 2020, contre 49 653 en 2019.

7 328. Étudiants inscrits dans des cours techniques et professionnels financés par l'État, contre 8 024 en 2019.

72. Nombre d'écoles pour enfants à besoins spéciaux (Special Education Needs) enregistrées au ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, des sciences et de la technologie en octobre 2021. 19 écoles sont gérées par l'État, et les 53 autres par des ONG et la Roman Catholic Education Authority.

2 754. Élèves inscrits dans les 72 écoles spécialisées en octobre 2021, soit une baisse de 0,4 % par rapport au chiffre de 2020 qui était de 2 766.

1 013. Employés enregistrés dans les institutions spécialisées en octobre 2021.

490. Nombre d'établissements préscolaires qui disposaient d'ordinateurs en octobre 2021. Toutes les écoles primaires et secondaires étaient équipées d'ordinateurs. La disponibilité de l'accès à Internet pour les élèves dans les écoles était : 23 % au pré-primaire, 75 % au primaire et 100 % au secondaire.