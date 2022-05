Cote d'Ivoire: Violences basées sur le genre - Les leaders de communautés de N'douci sensibilisés

Avec l'appui financier du ministère de la santé, de l'hygiène Publique et de la Couverture Maladie universelle, l'ong les délices de Canaan a initié un projet intitulé "Zéro violence " à N'Douci, dans le département de Tiassalé.

Dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet, le samedi 30 avril 2022, a eu lieu une séance de sensibilisation des leaders communautaires de la ville que sont notamment, les présidentes d'associations de femmes, de jeunesse et des chefs religieux. C'est l'iman de la grande mosquée de N'douci, Sylla Abass, qui, au nom des leaders et des populations a remercié l'Ong pour cette initiative qui, selon lui, vient à point nommé afin d'informer et former les populations sur la question des violences faites aux femmes.

Guian Monnou Mauricette, vice-présidente de l'ong a profité de l'occasion pour demander à l'assistance de renoncer à ce genre de comportement. " Ce que vous ne savez pas, c'est que la violence faite aux femmes est punie par la Loi. Il faut l'éviter car, une femme victime de violence peut garder des séquelles toute sa vie. Et cela peut jouer sur sa santé ", a-t-elle exhorté. Le directeur du centre social de la ville, Yapo Anasse Jacques Florent qui a apporté son appui technique, à son tour, a instruit les participants sur les méfaits des violences faites aux femmes. Faut-il le rappeler, l'ONG les délices de Canaan s'est donné pour mission, agir ensemble pour un monde meilleur plus sûr, plus juste et plus humain