Cote d'Ivoire: Après sa reconduction au gouvernement - Jean-Luc Assi aux populations d'Akoupé - "Je suis reconnaissant au Président Ouattara"

"Je suis venu vous saluer et vous dire merci pour vos prières, qui ont contribué à ma reconduction au poste de ministre de l'environnement et du développement durable. Je voudrais traduire toute ma gratitude au Président de la République et au Premier ministre", a déclaré devant ses parents, Jean-Luc Assi, ce samedi 30 avril 2022.

C'était à l'occasion d'un accueil chaleureux que lui ont réservé les populations du département d'Akoupé, au domicile du Sénateur Moussa Bado. Jean-Luc Assi a saisi l'occasion pour inviter ses parents à rejoindre le RHDP, pour faire ensemble le développement du département. " Je suis ouvert. Je vous invite à nous rejoindre au RHDP pour que nous fassions ensemble, le développement du département d'Akoupé et de toute la région de la Mé", a-t-il exhorté ses parents.

Il a rendu un vibrant hommage au Sénateur Moussa Bado, pour son rôle de fédérateur des cadres d'Akoupé. Avant le ministre Jean-Luc Assi, le sénateur Moussa Bado a exprimé, au nom des populations, toute leur affection au ministre. "Nous sommes Vénus vous témoigner notre affection et notre soutien", a-t-il dit.

Notons qu' après sa reconduction, les populations du département d'Akoupé ont décidé de faire bloc autour de Jean-Luc Assi, afin d'œuvrer ensemble pour le développement et l'implantation du RHDP. Le ministre de l'environnement et du développement durable, Jean-Luc Assi a été reconduit le 20 avril 2022, dans le gouvernement Achi 2. D'où cet accueil à son endroit, ce samedi 30 avril 2022, par les chefs, les leaders d'associations de jeunesse, les femmes, ainsi que les militants du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP).