Cote d'Ivoire: Solidarité Ramadan - Des dons en vivres offerts à une centaine de veuves à Williamsville

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'Ong Union des veuves et femmes démunies de Côte d'Ivoire étaient aux côtés d'une centaine de veuves le mercredi 27 avril, à Williamsville.

Une action qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité en période de Ramadan. Les bras chargés de vivres, la cheffe de cabinet de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ouattara Martine Koné, a transmis au nom de madame la ministre Nassénéba Touré le message de solidarité à toutes les femmes présentes. Pour elle, il s'agit à travers ce don d'apporter un soutien aux veuves en cette période de jeûne et de spiritualité.

Mieux, elle a affirmé, " Cette attitude de solidarité est celle voulue par le Chef de l'État, Alassane Ouattara, qui prône une Côte d'Ivoire solidaire. Autrement, au-delà de l'acte symbolique, cette présence auprès des veuves est aussi d'apporter un réconfort moral".

Et la cheffe de cabinet d'exprimer sa compassion envers ces femmes qui ont perdu leur mari.

" Vous avez vos maris qui sont partis, que Dieu a rappelés à lui. Il est important pour nous d'essayer un tant soit peu d'amoindrir vos peines et c'est tout le sens de cette cérémonie de dons ".

Aussi a-t-elle ajouté que le ministère ne compte pas se limiter à ces dons. " C'est le départ d'une collaboration avec cette Ong. Très bientôt vous serez instruites sur les programmes d'autonomisation des femmes du ministère et nous verrons dans quelle mesure vous en faire profiter" a-t-elle promis. Touré Mariam Veuve Bakayoko, fondatrice de l'Ong, au nom de toutes les femmes veuves s'est félicitée de cet élan de solidarité qui vient à point nommé.

Car pour elle ces dons permettront à ces femmes de bien vivre.

Notons que les femmes veuves issues de la communauté chrétienne ont également bénéficié de ces kits composés de pâtes alimentaires, d'huile, de concentrés de tomate et de riz. Pour rappel, l'Union des veuves et femmes démunies de Côte d'Ivoire soutient depuis 2011 des veuves, des orphelins et des femmes démunies. Cette Ong compte à ce jour 115 femmes aidées par diverses voies afin qu'elles soient autonomes.