Congo-Kinshasa: Cohésion nationale - Les communautés luba et katangaises exhortées à promouvoir le "vivre ensemble"

Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale entre les espaces du grand Katanga et du grand Kasaï.

Ouverts le 22 avril dernier, les travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique ont pris fin le 30 avril dans la soirée à Lubumbashi, en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le chef de l'État a exhorté les autorités et la population locale à œuvrer pour la cohésion sociale, dans la tolérance et le respect de la loi. Il a encouragé les forces vives du Grand Katanga et du Grand Kasaï à cultiver la fraternité et promouvoir le vivre ensemble.

L'humanisme et la tolérance qui ont toujours caractérisé l'Homme congolais doivent être mis à profit pour consolider l'unité nationale et la cohabitation pacifique des deux communautés des grands espaces katangais et kasaïen. Cette table ronde n'est pas une fin en soi, c'est une étape vers un renforcement du dialogue et de la coopération interprovinciale pour offrir plus d'opportunités à la jeunesse congolaise pour son épanouissement sur l'ensemble du territoire national.

La cérémonie s'est clôturée par une soirée culturelle au cours de laquelle des groupes folkloriques katangais et kasaiens ont sublimé cette diversité culturelle qui fait aussi la force et la richesse de la République démocratique du Congo.