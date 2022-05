Madagascar: Attaquants célèbres d'origine congolaise - qui sont-ils?

Le football congolais est connu dans le monde non seulement grâce à ses défenseurs et gardiens, mais aussi grâce à ses attaquants professionnels. En sélectionnant 1xbet.cd/fr/ - le meilleur site pari il est possible de trouver tous les matchs avec la participation des attaquants congolais célèbres.

Parmi les joueurs qui ont occupé le poste de l'attaquant il est important de nommer les noms suivants:

Dieumerci Mbokani;

Trésor Mputu;

Shabani Nonda;

Jean-Jacques Yemweni;

Cédric Bakambu.

Évidemment le nombre d'attaquants professionnels d'origine congolaise est beaucoup plus grand.

Quelques faits de la carrière des attaquants professionnels congolais

Dieu merci Mbokani est considère comme le meilleur attaquant de l'équipe nationale congolaise qui a inscrit 22 buts pendant 45 matchs. Ce footballeur qui est né le 22 novembre 1985, a joué pour de différents clubs de football:

TP Mazembe (2005-07);

Anderlecht (2006-07);

Monaco (2010-11);

Dynamo Kiev (2013-18);

Anvers (2018-21);

Kuwait SC (à partir de 2021).

TP Mazembe était le club pour lequel a joué Trésor Mputu (2002-14 et à partir de 2016). Entre 2014 et 2016 il a joué pour le club angolais Kabuscorp. Shabani Nonda a aussi de l'expérience professionnelle dans les clubs européens de football. Pendant sa carrière il a joué pour FC Zurich (1996-98), Rennes (1998-2000), Monaco (2000-05), Rome (2005-07) et Galatasaray (2007-10).

Les attaquants Congolais qu'on ne peut pas oublier

Les joueurs indiqués ci-dessus ne sont pas tous qu'il est possible de nommer lorsqu'on parle des attaquants congolais célèbres. Par exemple, il est aussi important de nommer Yannick Bolasie et Ndombe Mubele.

Le football congolais s'est distingué grâce aux attaquants comme Puis Mulamba et Dioko Kaluyituka, Ngoy Kabongo et Zola Matumona etc. Grâce à leur participation à une grande quantité de matchs de football, leurs noms sont devenus connus dans le monde sportif très rapidement.