Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'Upads à la quête de l'unité et du rassemblement

L'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) a organisé, le 30 avril et 1er mai à Brazzaville, un forum pour l'unité et le rassemblement de ses militants. Elle a appelé toutes les sensibilités restées en marge du processus en cours à la rejoindre.

La rencontre présidée par le premier secrétaire de l'Upads, Pascal Tsaty-Mabiala, a tourné autour de la problématique de l'unité et le rassemblement du parti avec qui ? de quoi ? selon quelle démarche ? Répondant à ces différentes interrogations, les participants au forum ont manifesté leur volonté de ne pas ressasser le passé pour ne pas réveiller les vieux démons hostiles à l'unité et au rassemblement. Selon eux, les fautes étant partagées, il convient de tourner le regard vers l'avenir.

Dans le viseur de cette réunification, les anciens membres de l'Upads ayant rejoint les rangs du Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail de Claudine Munari, et du Congrès africain pour le progrès de Jean Itadi. " Pour nos frères et sœurs qui tardent encore à prendre ce train de l'unité et du rassemblement, ils ont toujours leur place, toute leur place, au sein du parti. Qu'ils se souviennent simplement que l'occasion est toute belle et qu'il faut la saisir ", a déclaré Pascal Tsaty-Mabiala à la clôture des assises.

En effet, les participants ont estimé, dans leur communiqué final, que l'unité et le rassemblement doivent se faire autour du principe du vivre ensemble. Pour y parvenir, ils ont formulé quelques recommandations. Parmi celles-ci, l'élargissement du bureau politique et du Conseil national de l'Upads ; la restructuration des instances intermédiaires et de base du parti en tenant compte du processus d'unité et de rassemblement en cours ; la convocation prochaine du congrès unitaire du parti pour consacrer le processus d'unité et de rassemblement. Il s'agira également de la prise en compte des ambitions électorales des membres qui viennent de réintégrer les rangs du parti ; la prorogation du mandat du Comité de conciliation pour l'unité et le rassemblement (CCUR) ainsi que l'élargissement de ses attributions comme comité de suivi du processus en cours.

Selon Pascal Tsaty-Mabiala, des gens qui ne croyaient pas au rassemblement au sein de l'Upads avaient tort. " Aujourd'hui, nous venons d'embarquer dans ce nouveau train dont le quai est sans nul doute le prochain congrès que le Conseil national a décidé de faire tenir après les élections sénatoriales. Croyez-moi, les conclusions auxquelles nous nous sommes parvenus seront appliquées sans atermoiement et le plus tôt possible ", a-t-il assuré, invitant tout le monde au travail à deux mois des élections.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de travailler la main dans la main, pour améliorer significativement le rayonnement du parti. Le premier secrétaire de l'Upads a ensuite renouvelé sa confiance aux membres du CCUR présidé par Joseph Adam Boussou Diangou.

" Après avoir scellé cette première étape de l'unité en notre sein, nous avons tous l'obligation de vulgariser et de prêcher cette valeur auprès des militants qui ne devraient plus être otages des écuries. Peu importe les divergences d'opinion qu'on peut avoir au sein du parti, ne commettons plus cette erreur d'abandonner le combat commun. C'est dans le respect des règles établies et dans le débat interne que nous trouverons des solutions à toute problématique quelle qu'en soit la complexité ", a conclu Pascal Tsaty-Mabiala.