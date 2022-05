Congo-Kinshasa: Politique nationale de l'aménagement du territoire - Des femmes leaders pour l'environnement plaident pour la prise en compte du genre

Dans le cadre de son projet dénommé " Plaidoyer pour l'implication de la femme riveraine des forêts tropicales dans les organes de prise de décision des différentes réformes engagées dans la province de l'Equateur ", la Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable (CFLEDD) a organisé récemment un atelier à l'intention des experts de la cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire et des cadres de l'administration de ce ministère.

Intéressée par la question de la réforme de l'aménagement du territoire, la CFLEDD pense que la femme considérée aujourd'hui comme plaque tournante de toute réforme ne doit pas être mise à l'écart. C'est ainsi qu'elle formule des recommandations visant l'intégration du genre dans le document de la politique nationale de l'aménagement du territoire (PNAT). A en croire Suzanne Linyonga de la CFLEDD, l'intégration du genre dans la PNAT doit être prise en compte dans l'approche méthodologique; dans la phase d'élaboration des outils; dans le cadre de suivi et évaluation à chaque niveau, voire dans l'observatoire national de l'aménagement du territoire.

Parmi ces recommandations, la CFLEDD préconise notamment de prendre des mesures appropriées qui contribuent à l'élimination des discriminations contre les femmes riveraines de forêts lors de l'aménagement forestier et du territoire; des mesures assurant la pleine participation des femmes et leur implication à tous les niveaux de la planification de l'espace et des organes de décision dans la mise en oeuvre des programmes relatifs de l'aménagement du territoire, la planification de l'utilisation des terres et la gestion durable des forêts et le développement.

Elle souhaite, par ailleurs, que soient valorisées les compétences des femmes et jeunes filles en matière d'aménagement du territoire à travers des mesures et positions claires. Elle plaide également pour l'autonomisation des femmes dans le secteur de l'aménagement du territoire à travers l'accès et le contrôle des ressources.

L'atelier à l'intention des experts de la cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire a permis aussi aux membres de la CFLEDD de s'imprégner du processus de la réforme de l'aménagement du territoire, expliqué par l'expert forestier Gabriel Bibombe. Il a également fait savoir que la question du genre est belle et bien intégrée dans la PNAT.

Clôturant cet atelier, le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Jean-Pierre Khonde wa Masinga, a salué l'initiative de la CFLEDD, invitant les femmes à plus de compétence en prônant la méritocratie. " Il faut que la femme se distingue. La femme qui doit être promue aux fonctions de prise de décision doit le mériter sur tous les plans. La femme ne doit pas se considérer comme inférieure à l'homme ...", a-t-il dit. Il a également encouragé la CFLEDD à poursuivre ce plaidoyer pour que la voix de la femme soit prise en compte.