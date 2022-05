Cote d'Ivoire: Fête du Travail - Les travailleurs de la Mission Christ pour la victoire exhortés au service bien fait

" C'est le travail bien fait qui paye ! " C'est avec cette phrase que le pasteur de la Mission Christ pour la victoire (Mcv), N'Guessan Brou Gregroire, a entamé sa prédication du dimanche 1er mai, jour de la célébration du travail dans le monde.

À l'écouter, le chrétien doit être un modèle par son travail. C'est pourquoi il doit s'appliquer à donner le meilleur de lui dans son activité. Se référant aux saintes écritures, particulièrement au livre de 1 Corinthien 15 v 58, le pasteur a indiqué que tout service bien fait fini par être récompensé tôt ou tard.

Par la suite, il a invité les fidèles à s'armer de courage et d'avancer dans leur travail car, un jour, " ils seront récompensés ". Aussi a-t-il demandé aux chrétiens de ne pas se plaindre ni murmurer sur les tâches qui leur sont confiées dans l'exercice de leur fonction. Bien au contraire, ces derniers doivent implorer la grâce divine qui leur permettra de produire un meilleur rendement.

Le travail est une bénédiction

Prenant la parole au nom des travailleurs et entrepreneurs de la Mcv, Dehiro Koffi Marcel a reconnu que le travail est une bénédiction. Citant l'écrivain Voltaire, il a soutenu que le travail éloigne de l'homme trois grands maux, à savoir l'ennui, le vice et le besoin.

C'est donc en reconnaissance à Dieu pour les emplois qu'ils occupent que son équipe et lui célèbrent cette journée dans la maison du Seigneur.

Poursuivant, Dehiro Koffi Marcel a dit sa gratitude au corps pastoral pour l'encadrement et le coaching à l'endroit des fidèles chrétiens pour le bon fonctionnement de leurs structures privées et publiques.

Pour l'année 2022, son équipe s'est assignée deux missions dans la maison de Dieu. Primo, accompagner de nombreux fidèles de l'église dans la création et la formalisation de leurs entreprises et surtout aider ceux qui n'ont pas encore d'emplois décents à en trouver. Secundo, les travailleurs et entrepreneurs de la Mcv ont rassuré quant à leur mobilisation à soutenir activement la restauration des fondements, qui est la vision de l'Église.

La restauration des fondements

" Nous allons travailler à emmener de nombreuses personnes à restaurer leurs fondements afin qu'eux aussi puissent sortir des maux qui minent leurs vies et d'être désormais épanouis socialement et à tous les niveaux ", a déclaré le président des travailleurs et entrepreneurs de ladite mission.

" La restauration des fondements m'a permis d'être récemment honoré par la Grande chancellerie en tant que commandeur dans l'ordre du mérite national... ", a confié B.D.

Désormais Fondée de pouvoir dans une institution financière de la place, Mme D.M. se veut reconnaissante envers la mission.

Outre ces exemples, plusieurs chrétiens ont rendu témoignage de la bonté du Christ dans leur vie.

Indiquons que cette cérémonie a débuté par une procession des travailleurs et entrepreneurs de la Mcv dans les environs de l'Église, sis au quartier Maroc dans la commune de Yopougon.