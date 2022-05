Maroc: CAN 2022 (F) - Atteindre au moins les demi-finales, Reynald Pedros affiche ses ambitions

Sélectionneur des Lionnes de l'Atlas, Reynald Pedros est très ambitieux et veut aller le plus loin possible avec son équipe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine.

Alors que le Maroc accueille cette prochaine édition, le technicien français affiche ses ambitions qui ne sont pas des moindres.

"Notre objectif depuis plus d'un an est de bien figurer dans cette Coupe d'Afrique des nations et atteindre les demi-finales pour pouvoir aller à la Coupe du monde", fait-il savoir.

" Si nous nous qualifions au dernier carré, nous jouerons alors sans pression. Aujourd'hui, on se concentre sur notre groupe, en particulier le match d'ouverture. On va commencer à travailler plus en profondeur avec le staff pour mieux connaître ces équipes ", ajoute Pedros.

Le sélectionneur des Lionnes a d'ailleurs confiance en son équipe dont il n'a pas hésité à louer les qualités.

"L'équipe nationale féminine du Maroc dispose de toutes les qualités techniques qu'elle va faire valoir. Nous disposons d'un groupe solide et ambitieux. Notre but est d'être prêt au mois de juillet prochain ", prévient Reynald Pedros.