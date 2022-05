Afrique: Ancien coach de Chelsea et de l'Inter Milan - José Mourinho rend hommage à deux légendes africaines

José Mourinho, ancien coach de Chelsea et de l'Inter Milan, a fait les éloges de deux de ses anciens joueurs et légendes du football africain.

José Mourinho demeure encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs entraîneurs de football de la planète. Et ce, grâce à un palmarès qu'il a pu se constituer en passant notamment par le FC Porto, Chelsea, l'Inter Milan, et le Real Madrid pour ne citer que ces clubs là.

Différentes écuries, où il a pu tutoyer les meilleurs joueurs du monde, et à ce niveau-là le technicien portugais semble avoir sa préférence. En effet, à l'image de ses propos partagés sur le site officiel de la FIFA, l'actuel manager de l'AS Rome, a mis en évidence son attrait pour les profils de joueurs tels que Didier Drogba et Samuel Eto'o.

Deux légendes que celui-ci a pu avoir sous ses ordres par le passé. Le premier durant sa prise de fonction à Chelsea (2004-2007) et (2013-2015) avec lequel il aura remporté trois championnats d'Angleterre (2005, 2006 et 2015), une FA Cup (2007), trois Coupe de la Ligue anglaise (2005, 2007 et 2015), et un Community Shield (2005-2006). Le second à l'inter de Milan (2009-2010) qui lui aura permis de réaliser le triplé historique, Ligue des champions (2010), Coupe d'Italie (2010) et Serie A (2010).

" Ce sont deux killers "

"Drogba et Eto'o, Mamma mia, quels joueurs ! L'un comme l'autre ! Pour moi, ce fut un plaisir immense de pouvoir diriger ces deux monstres des surfaces. Ce sont deux killers, comme on dit en Angleterre, ils n'ont pas leur pareil. Ils ont tous les deux un caractère un peu sauvage et une mentalité de gagneur difficile à trouver chez les autres joueurs", ainsi lâché le Special One sur le site de la FIFA.