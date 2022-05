Cote d'Ivoire: Après des incidents lors du match Asec-Lys Sassandra FC - Les excuses du président de Lys Sassandra FC à Me Roger Ouegnin

Lors du match opposant Limane Yacouba Sylla (Lys) Sassandra à l'Asec Mimosas le 1er mai 2022, dans le cadre du championnat de ligue 1, des incidents sont survenus après la rencontre. Ils ont été occasionnés invraisemblablement par les supporters de Lys. L'Asec Mimosas a disposé, au cours de rencontre, de Lys Sassandra par un score de 2 buts a 1. "Je profite pour présenter toutes nos excuses à notre doyen, le président Me Roger Ouégnin ainsi qu'à tous les autres amis et sympathisants de l'Asec", a déclaré le président de Lys Sassandra Fc dans un entretien à Showbuzz Nci.

Le président Mamadou Dia s'est donc désolidarisé de toutes ces personnes qui ont tué l'enjeu du match en s'en prenant visiblement aux joueurs de l'Asec en les huant et en leur jetant des pierres.

Dans cette conversation téléphonique rapportée par Showbuzz Nci (La Nouvelle chaîne ivoirienne), l'on entend le président de Lys présenter ses excuses à Me Roger Ouégnin. "C'est simplement déplorable. Il ne faut pas le faire, c'est très vilain. Il faut proscrire cela des stades. Je vénère le président Ouégnin car il a fait beaucoup pour le football. Je suis un supporter de l'Asec donc jamais je ne viendrai lapider l'Asec (...) Je ne peux pas accepter cela et que cela ne se répète plus", a-t-il confié.

Il faut noter que sur de nombreuses vidéos circulant sur la toile, l'on pouvait entendre également "voleur! Voleur! Où sont passés nos 4 milliards de FCfa". Des propos scandés par des personnes aux abords du stade Robert champroux.

A propos de la présence de Didier Drogba qui a assisté à ce match, M. Dia a affirmé que cela fut un grand honneur et une grande reconnaissance en sa personne et au club. Et de dire que Didier Drogba ne perd jamais. Même quand c'est le cas, Dieu transforme cela en victoire.