Cote d'Ivoire: Bonjour 2022 à Abobo - Kandia Camara invite ses administrés à la paix et à la cohésion sociale

Le conseil municipal avec à sa tête le maire Kandia Camara a offert le dimanche 1er mai 2022, l'émission de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) dénommée " Bonjour 2022 " aux populations de la commune d'Abobo, pour leur permettre de célébrer les fêtes du Travail et du Ramadan dans la joie et la gaité.

Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a invité les populations de sa circonscription à semer les graines de la paix, l'amour, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, ainsi que du vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire.

Elle a ensuite donner les raisons de l'organisation d'une telle émission à Abobo. " Nous avons voulu au niveau du conseil municipal d'Abobo faire la fête avec nos populations parce que nous sommes dans la Côte d'Ivoire solidaire où nous devons tout partager. C'est vrai, nous partageons déjà le travail mais il est aussi important de partager la joie, la bonne humeur, le bonheur. Et c'est ce qui nous a motivés à offrir cette émission aux populations d'Abobo ", a expliqué Kandia Camara.

La " Péré " nationale a remercié les populations qui ont compris le bien-fondé de cette émission en effectuant le déplacement. " A Abobo, nous avons des hommes et des femmes qui travaillent énormément, contribuent au développement du pays à travers les activités qu'ils mènent aussi bien à Abobo, à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, avec les transporteurs qui vont partout en Côte d'Ivoire et parfois au-delà. C'est pourquoi nous avons voulu permettre à ces populations de décompresser, de se relaxer, de s'égayer en cette période de fête ", a précisé le maire de la commune d'Abobo.

Les fidèles invités à prier pour la paix en Côte d'Ivoire

Selon elle, le vivre ensemble est une réalité à Abobo car les populations travaillent main dans la main. " Abobo, c'est la paix. Abobo est "zo" et sera de plus en plus "zo" grâce à notre union, notre cohésion, et surtout grâce à la bénédiction et au soutien du Président de la République, Alassane Ouattara ", a fait observer Kandia Camara.

Elle a, en outre, invité les imams et l'ensemble de la communauté musulmane à prier pour le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara ; le vice-Président, Koné Tiémoko Meyliet ; le Premier ministre, Patrick Achi et l'ensemble du gouvernement afin qu'ils puissent mettre en œuvre le programme de société du Chef de l'Etat pour le bien-être et le bonheur des populations ivoiriennes.

Au cours de cette émission qui a eu lieu à la place Hamed Bakayoko (en face du service technique de la mairie), les populations ont été égayées par plusieurs humoristes ivoiriens de renommée internationale, à savoir Agalawal, le Magnific, Abass et DJ Ramatoulaye.

A l'occasion, plusieurs personnalités et non des moindres ont apporté leur soutien au maire Kandia Camara et au conseil municipal d'Abobo. Il s'agit, entre autres, d'Adama Bictogo, président par intérim de l'Assemblée nationale ; Robert Beugré Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan ; Raymonde Goudou-Coffie, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs ; Albert Flindé, ministre-gouverneur du district autonome des Montagnes ; Touré Faman, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ; Sara Sacko Fadiga, première vice-présidente du Sénat et le ministre Alcide Djédjé.