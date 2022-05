Cote d'Ivoire: Fête de Ramadan - Bédié souhaite une bonne célébration aux musulmans

communiqué de presse

À l'occasion de la fête du Ramadan, Henri Konan Bédié s'est adressé, lundi 2 mai 2022 aux musulmans. Chers frères et sœurs Musulmans, ce lundi 2 mai 2022 marque la fin du mois de Ramadan, et la célébration de l'Eid el-Fitr en Côte d'Ivoire. Pendant ce mois sacré, vous avez, dans la piété et la prière, communié avec le Tout-Puissant Allah. Après donc cette période de privation et de partage, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse et belle fête sainte.

Qu'Allah, le Tout Puissant, agrée vos prières pour vos différentes familles et pour toute la Côte d'Ivoire. Qu'il accorde aussi la paix et la prospérité à notre beau pays, la Côte d'Ivoire pour le bonheur de chacun. Joyeuse fête de l'Aid-el-Fitr à vous chers frères et sœurs !

HENRI KONAN BEDIE

PRÉSIDENT DU PDCI-RDA