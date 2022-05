Cote d'Ivoire: Ramadan à Abobo / Imam Coulibaly Ibrahim - "Ce sont les filles musulmanes qui vendent calao dans les rues d'Abidjan et dans les gares"

Le terrain de football de la gare de train d'Abobo a servi, le lundi 2 mai 2022 de lieu de prière de la fête de Ramadan sous la conduite de Coulibaly Ibrahim, Imam de la mosquée Cissé Fatoumata qui a déploré que ce sont les filles musulmanes qui vendent Calao dans leurs rues d'Abidjan et dans les gares.

Coulibaly Ibrahim, Imam de la mosquée Cissé Fatoumata du quartier Sagbé d'Abobo après avoir officié la prière marquant la fin du mois de Ramadan, a déploré que ce soit les filles musulmanes qui vendent Calao sur les trottoirs d'Abidjan " Ce sont nos filles musulmanes qui vendent Calao (alcool dans le berlingot) dans leurs rues d'Abidjan et dans les gares routières. Et après, on s'étonne que leur avenir soit hypothéqué. Allah ne pardonne pas tous ceux qui boivent l'alcool, vendent, servent ou même transportent. Ce soir, les maquis feront leur plein parce que les jeunes musulmans sont les meilleurs clients. Jeunes, pardonnez, arrêtez ça. ", a sermonné l'imam Coulibaly Ibrahim, très en verve.

Des prières pour le repos de l'âme du premier ministre feu Hamed Bakayoko

Il a déploré également que les chauffeurs de Gbaka(véhicule de transport en commun) ne soient pas courtois avec leurs clients qui les médissent et les maudissent tous les jours y compris leurs apprentis appelés communément " Balanceurs". L'iman a dit que la valeur spirituelle de la fête de Ramadan est incommensurable pour le musulman parce que tout ce que celui-ci va demander en ce jour à Allah, va être exhaussé. Le chef religieux a demandé que gloire soit rendue à Allah pour ses bienfaits et sa miséricorde sans faille. Il a conseillé aux fidèles de taire les palabres et d'accepter de se pardonner comme Allah les pardonnera tous, un jour. L'imam s'est réjoui qu'Abobo a, aujourd'hui, bonne presse grâce à son ex-maire Hamed Bakayoko pour qui, il a demandé de toujours prier pour le repos de son âme. Il a supplié les jeunes musulmans de continuer avec les bonnes habitudes adoptées pendant le mois de Ramadan en s'éloignant de l'alcool. Il a appelé à l'union de tous les musulmans autour du Président Ouattara pour lui faciliter le processus de réconciliation.