Cote d'Ivoire: Lys Sassandra - de l'ombre à la lumière grâce à son soutien à Didier Drogba

Marcel Ouattara Lakoun

Le modeste club de Lys de Sassandra vient de vivre une semaine folle. Peu connu il y a quelques temps, il est devenu l'un des clubs les plus suivis en Côte d'Ivoire jusqu'à s'attirer des partenaires, de nouveaux supporters et les projecteurs des médias. Le fait d'avoir voté le candidat Didier Drogba lors des récentes élections de la Fédération Ivoirienne de Football a été bénéfique au club.

Dimanche dernier, le Lys Sassandra était opposé à l'Asec Mimosas. Et ce sont les Mimos de Me Roger Ouegnin qui ont remporté ce match 2-1. Un match qui a vu une grande mobilisation des supporters du club de Sassandra, et également la présence de nombreuses personnalités ivoiriennes telles que la star Didier Drogba. Comment un tout petit club actuellement classé 7e de la Ligue 1 Ivoirienne a réussi à conquérir le cœur du public ivoirien ?

Une notoriété acquise post-élection

Au lendemain des élections de la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football qui, a vu la victoire du candidat Yacine Idriss Diallo, le public sportif ivoirien avait décidé de remercier les clubs qui ont soutenu le candidat malheureux Didier Drogba. Et la providence a voulu que ce soit le club de Lys Sassandra, seul club de première division à avoir voté pour Didier Drogba, qui gagne cette sympathie des fans. En seulement 3 jours, ce club présidé par M. Dia Mamadou est passé de 9.000 à plus de 250.000 abonnés sur sa page Facebook, devenant ainsi le deuxième club le plus suivi en Côte d'Ivoire après l'Asec. S'ensuivit la signature de contrats sportifs et de nombreux dons, des ventes de maillots ; le club a signé deux partenariats avec des marques de boissons ivoiriennes, vendu et continu de vendre des maillots, et reçoit de nombreux dons en numéraire. Aujourd'hui, le club continue d'augmenter sa fanbase de partout dans le monde.

Les médias étrangers en parlent

La notoriété du Lys Sassandra a dépassé les frontières Ivoriennes. Après la défaite (2-1) face à L'Asec, TV5 Monde a dans son journal des sports parlé de cette équipe de Sassandra. Radio France Internationale (RFI) avaient la veille du match, interviewé via téléphone le président de ce club. C'était l'occasion pour lui de remercier tout le monde pour ce soutien et surtout l'icône Didier Drogba.

Didier Drogba était présent

Il leur devait cela. A la mi-temps de ce match, Didier Drogba a fait son apparition au Stade Champroux de Marcory. La foule déjà en liesse, a exulté. Les effigies au nom de l'ancien capitaine des Eléphants jonchaient les murs du stade. Les chants à la gloire de Tebily sonnaient des gradins. A la fin de la rencontre, D. Drogba est descendu sur la pelouse saluer les acteurs et esquisser des pas de danses avec le public.

Ce match restera dans les annales du football ivoirien !