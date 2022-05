Gabon: Concours des talents numérique - Les inscriptions se poursuivent

Le 21è siècle est celui du numérique. Difficile de faire sans lui à travers le monde. C'est ce qui sans doute anime L'agence Blanc Cristal à initier les élèves dans ce domaine qui devient de plus en plus incontournable.

Le Concours National des Talents Numériques au Gabon en est la preuve. Dans sa troisième édition, le thème retenu à cet effet est : " Comment le numérique pourrait réduire la violence et le harcèlement en milieu scolaire ", qui se déroule du 20 Avril au 12 Juin 2022.

Le monde entier célèbre ce 3 Mai, " Journée mondiale de la liberté de la presse" et le thème retenu pour cette édition 2022 est " La presse sous l'emprise du numérique". C'est dire combien le numérique devient de plus en plus collé aux réalités quotidiennes. "La troisième édition du Concours national des Talents Numérique au Gabon" est une opportunité qui permettra à la jeunesse se trouvant dans la tranche de 8 à 25 ans d'être des génies créateurs. "Cette compétition permettra aux jeunes âgés entre 8 et 25 ans d'être des principaux fournisseurs de solutions innovantes pour la lutte contre ce fléau. Les jeunes seront emmenés à présenter leurs projets sur des supports numériques" dit clairement Virginie Mounanga, Patronne de Blanc Cristal.

Pour les organisateurs de cette édition, les inscriptions gratuites de la 3e édition du concours national des talents numériques (CNTN) se poursuivent jusqu'au 12 Juin 2022 avec l'appui de l'UNICEF, et bien d'autres partenaires qui partagent les valeurs de l'"éducation numérique" pour tous. Virginie Mounanga salue le soutien et estime d'ailleurs qu' " à l'heure de la révolution digitale, il n'y a qu'ensemble que nous réussirons à mieux éduquer notre jeunesse, et c'est pourquoi nous continuons à faire appel aux entreprises citoyennes de notre pays à intégrer l'éducation numérique dans leur stratégie de responsabilité sociale et nous accompagner dans cet effort constant d'appropriation des outils informatiques et réduire ainsi la fracture numérique dans les zones rurales ".

La Responsable de Blanc Cristal, Virginie Mounanga dit avoir passé des moments formidables aux côtés de nos partenaires avec lesquels elle a procédé au lancement officiel du concours national des talents numériques. "L'inclusion étant au cœur de notre programme, nous étions particulièrement émus et ravis de lancer cette édition à l'école nationale des enfants pour enfants déficients auditifs ENEDA, auprès des jeunes en quête de nouveaux savoirs dans le secteur digital" comment t-elle.

Madame Mounanga explique que le numérique est un vecteur d'inclusion qui représente aujourd'hui, une véritable force motrice à l'éveil cognitif des enfants en situation de handicap. Aussi, souhaite t-elle une bonne chance à tous les participants de cette édition qu'ils soient élèves ou étudiants. Avec son équipe, elle reste convaincue que les solutions proposées réussiront à réduire les violences et harcèlement en milieu scolaire.