Soudan: Daglo - Le dialogue est la seule solution aux crises de pays

Khartoum, 02 Mai 2022 (SUNA) - Le Premier Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Gen. Mohamed Hamdan Daglo, a souligné que le dialogue est le seul moyen de sortir de la crise politique que rencontre le pays, affirmant qu'il "n'y a pas d'alternative au dialogue que le dialogue".

Dans son discours devant les officiers, les sous-officiers et les hommes des Forces de Soutien Rapide après la prière d'Eid El Fitr à la base militaire de Karrari lundi, Gen. Daglo a dit que le peuple du Soudan est capable de surmonter tous les problèmes moyennant le dialogue et la discussion constructive qui est basée sur la franchise, la clarté, l'honnêteté et la justice et les principes nationaux fermes et loin de l'agenda étranger et l'égoïsme.

Daglo a souligné que la chance est disponible dans le pays pour réaliser les ambitions des jeunes qui rêvent d'un pays différent, soulignant que le peuple doivent œuvrer ensemble pour réaliser ces ambitions et le slogan de la révolution de (liberté, paix et justice).