Soudan: Daglo félicite le peuple Soudanais à l'occasion d'Eid Al-Fitr

- Le Premier Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, général Mohamed Hamdan Daglo, a félicité le peuple Soudanais dans toutes les villes et les villages et à l'étranger à l'occasion d'Eid Al-Fitr, souhaitant la sécurité durable, la stabilité, la paix et la prospérité pour le pays.

S'adressant aux officiers et aux hommes des Forces de Soutien Rapide à la base militaire de Karrari lundi, il a souhaité la miséricorde pour les martyrs civils et militaires et les martyrs de l'État de l'ouest Darfour et une récupération rapide pour les citoyens blessés.

Il a salué les honnêtes soldats de toutes les forces régulières qui sont déployés et stationnés dans toutes les régions du pays pour s'acquitter de leur devoir national sacré de protéger la patrie, ses frontières et son peuple, et de maintenir la sécurité et la stabilité.

Gén. Daglo a appelé le peuple à vivre dans une coexistence pacifique et à s'éloigner de toutes les formes de division et de désunion, et à renoncer au tribalisme, au racisme et au régionalisme.

Il a souligné la puissance des jeunes et les esprits des experts pour exploiter et développer nos énormes potentialités et pour sortir le pays de cette crise, ajoutant que le peuple soudanais doit croire en ses capacités et potentiels s'il veut se remettre de toutes les crises.

Il a dit que le travail se poursuit jour et nuit pour surmonter la crise économique qui a des répercussions négatives sur la sécurité nationale et la stabilité.

Daglo a appelé le peuple soudanais et en particulier le peuple de Darfour à renoncer aux différences et à lutter contre ceux qui suscitent des séditions et des conflits tribaux.

Il a affirmé qu'il y aura adhésion à la sagesse, la règle du droit et les traditions et coutumes héritées pour résoudre les disputes et les différences, ajoutant que les organes de l'État doivent se tenir au coté de leur devoir pleinement, restaurer les droits, lever l'injustice et punir et tenir responsable quiconque commet des violations.

Il a souligné que la seule façon de sortir de la crise politique que rencontre le pays est de s'engager dans le dialogue, affirmant que les difficultés seront résolues moyennant la discussion délibérée fondée sur la franchise, la clarté, l'honnêteté et la justice, et s'abstenir de l'agenda étranger et de l'égoïsme.

Gén. Daglo a indiqué qu'il existe une grande opportunité de travailler ensemble pour réaliser le slogan de la révolution (la liberté, la paix et la justice), ajoutant qu'il y a une réelle occasion devant nous pour réaliser les aspirations et les rêves des jeunes de ce pays.