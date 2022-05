Burkina Faso: Opération " Mana-mana " - Coup de balai pour un Burkina plus propre

Opération "Mana-mana" ou mon acte patriotique pour ma ville, c'est l'intitulé d'une action de salubrité publique qui a été lancée le 30 avril 2022 à Ouagadougou par le Premier ministre, Albert Ouédraogo. Elle ambitionne de renforcer l'engagement citoyen des jeunes par des actions de salubrité afin que le Burkina Faso soit débarrassé de ses nombreux déchets et, par conséquent, cité parmi les pays les plus propres.

Chaque dernier samedi du mois, de 8h à 10h, il est demandé aux Burkinabè d'une manière générale et singulièrement à la frange jeune de s'attaquer aux tas d'immondices de leur environnement immédiat. Cette requête a été traduite en actes par le Premier ministre, Albert Ouédraogo, agissant au nom du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. En effet, munie de râteaux et de balais, l'équipe gouvernementale, pendant une dizaine de minutes, s'est attaquée aux ordures jonchant la zone SONATUR du quartier Patte-d'oie de Ouagadougou ; donnant ainsi le premier coup de balai de l'opération "Mana-mana".

L'espace, noir de monde en cette matinée, est aussitôt investi dans ses moindres coins et recoins par des associations de jeunes, des femmes de la brigade verte, des militaires et des paramilitaires (agents des Eaux et forêt, police), pour ne citer que ceux-là. On racle, on coupe les arbustes par-ci et on cure les caniveaux par-là, pendant que les gros engins de la municipalité, eux, s'attellent à débarrasser les lieux des déchets qui y sont entassés depuis des lustres. L'endroit, jadis transformé en dépotoir respire visiblement à pleins poumons après une bonne heure de combat contre les détritus.

Hugues Abassira, jeune soudeur à la gare routière, n'a pas hésité à abandonner momentanément son atelier pour ce travail d'intérêt commun. " Je suis venu apporter ma contribution à la réussite de cette opération. Je trouve que c'est une bonne initiative de débarrasser notre entourage des saletés, car il y va de notre bien-être. Je suis prêt à ressortir la prochaine fois ", indique le jeune-homme, qui saisit déjà tout l'enjeu de cette opération.

Renouer avec une bonne pratique

Au vu de la mobilisation, le chef du gouvernement, avant de donner le ton, a dit espérer qu'elle est aussi grande dans les autres localités du pays. Chose qui pourrait les conforter dans leur décision de renouer avec cette opération de salubrité publique. Et de rappeler que cette trouvaille, à une époque de l'histoire du pays (ndlr : période révolutionnaire), avait suscité beaucoup d'engouement en raison de l'adhésion massive de la population à l'initiative. " En la rééditant sous le leadership du président du Faso, nous voulons que les Burkinabè renouent avec cette bonne pratique pour débarrasser notre environnement de ses nombreux déchets ", a expliqué le PM Ouédraogo, pour qui chacun des Burkinabè doit être un artisan de la réussite de cette opération afin de permettre au Burkina Faso d'être cité, les années à venir, parmi les pays les plus propres.

Le chef de la primature pense que cela n'est pas une utopie avec la mobilisation de tous d'une manière générale et de la jeunesse en particulier. Une vaillante jeunesse, ajoutera-t-il, qui doit être le fer de lance de cette action par son énergie, sa capacité à se mobiliser et à relever les défis. " Organisez-vous dans les quartiers, les villages, procurez-vous du matériel de nettoyage et, périodiquement, faites ce travail d'intérêt commun, dont les bienfaits n'ont pas de prix. Nul ne doit se mettre en marge de cette œuvre collective et salvatrice ", a-t-il lancé. Des travaux qui doivent être accompagnés non seulement d'actions de sensibilisation à la gestion des ordures, mais aussi de répression s'il le faut, car nul n'a le droit de s'adonner à des pratiques qui rament à contre-courant des efforts fournis par les autres.

Interrogé sur la suite à donner à l'opération "Mana-mana", le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Abdoul Wabou Drabo, annonce qu'une évaluation permettra de corriger les insuffisances qui viendraient à être constatées çà et là, de même qu'un suivi régulier des pratiques qui tendent à annihiler les efforts des uns et des autres sera fait. Il invite, d'ores et déjà, les citoyens à être responsables dans leurs comportements dans les domiciles et les services.