Burkina Faso: Ramadan 2022 - " Multipliez les supplications afin qu'Allah répande sa paix sur le Faso " (Imam Abadallah Ouédraogo)

Noire de monde était la place de la Nation de Ouagadougou le 2 mai 2022 à l'occasion de la célébration de l'aïd el-fitr ou fête de Ramadan. Les fidèles musulmans, comme à l'accoutumée, l'ont investie pour y effectuer les deux rakkats surérogatoires marquant la fin d'un mois de ferveur religieuse, de partage et de solidarité. Au-delà de l'invitation aux Mahométans à perdurer dans l'accomplissement de bonnes œuvres en vue de se rapprocher davantage d'Allah, le cheikh Abdallah Ouédraogo, qui a dirigé la prière, a fait cas d'un contexte national toujours miné par l'insécurité et son corollaire de déplacés internes. Il a prôné une multiplication des supplications afin qu'Allah répande sa miséricorde et sa paix sur le Burkina.

Elle a, pour la nième fois, reçu du beau linge. En effet, la place de la Nation de Ouagadougou a, comme d'habitude, été le point de ralliement de musulmans de la capitale. Sous le chapiteau se placent au fur et à mesure des personnalités telles le ministre d'Etat, ministre auprès de la présidence du Faso chargé de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale, Yéro Boly. Il y rejoint le président du parti Le Faso Autrement, le Dr Ablassé Ouédraogo. Arrive dans la foulée, l'ancien président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé, à la suite de l'empereur des Mossé, le Moogh Naaba Baongho.

Les chaleureuses poignées fusent, les uns et les autres se congratulant d'avoir atteint ce jour marquant la fin d'un mois d'intense adoration à Allah, dans une atmosphère teintée de "cantiques". Le grand imam de Ouaga, el hadj Aboubacar Kassoum Sana, qui n'a plus sa forme olympique d'antan, prend place avant que le cheikh Abdallah Ouédraogo ne débute la prière. Une dizaine de minutes plus tard, il se tient au " minbar " (estrade), face à l'assistance, pour rappeler ce qu'avait l'habitude d'enseigner le prophète Mohammed en pareilles circonstances. " Il ne cessait de remercier Allah qui leur a permis de vivre ramadan et ses bienfaits et surtout de voir le jour marquant sa fin. Son message était essentiellement dirigé vers trois catégories de personnes : hommes, femmes et jeunes.

La première couche, il l'exhortait à la droiture et à un traitement juste des membres de leurs familles. Nos mères, épouses et filles, il les invitait à mesurer tout l'enjeu du mariage, le respect dû à leur époux, l'éducation des enfants. Pour ce qui est des jeunes, il leur rappelait que le développement de leurs localités et de leurs conditions d'existence leur appartenait. Ils étaient donc invités à se départir de toutes futilités et à mettre un point d'honneur à mener leurs activités, car c'est ce qui leur permet de prospérer et d'être à leur tour des pères de famille. Il leur appelait, en sus, qu'ils vivraient inutilement s'ils ne se mobilisent pas pour prendre soin de leurs géniteurs ", a rappelé l'imam.

Passé cet aspect, le cheik Abdallah Ouédraogo a effleuré la nécessité de prélever la zakat el fitr qui a un double objectif : purifier le jeûne avant qu'il ne parvienne à Allah et permettre aux nécessiteux d'être dans la joie de l'aïd. Les six jours de jeûne conseillés pour le mois de shawal sont aussi méritoires en ce qu'ils valent, ajoutés aux 29 ou 30 jours de ramadan, la récompense de toute une année passée à jeûner.

L'arme du musulman, ce sont les invocations

A l'issue de ces enseignements, le cheikh Ouédraogo a rappelé la nécessité pour les croyants d'une manière générale et les musulmans en particulier de continuer à invoquer Allah afin qu'il répande sa miséricorde et sa paix sur le Faso, toujours éprouvé par des attaques terroristes. Il a eu une pensée pour ses frères et sœurs contraints d'abandonner leur milieu d'origine, le plus souvent dans le dénuement total. C'est pourquoi il a exhorté ses coreligionnaires à surtout partager ce qu'ils ont avec leurs concitoyens. Le mufti a aussi formulé des bénédictions à l'ensemble des travailleurs du pays et singulièrement aux agents de santé et aux Forces de défense et de sécurité (FDS) qui veillent sur l'intégrité du territoire. " Le grand imam, par ma voix, remercie toute la population, qu'elle soit musulmane ou non. Chacun des Burkinabè a fait quelque chose pour accompagner le monde musulman durant ramadan. Des fidèles d'autres religions ont gratifié leurs frères de sucre, de vivres et d'espèces sonnantes et trébuchantes ; qu'ils en soient remerciés. Qu'ils soient abbés, pasteurs ou curés, le grand imam les remercie pour cette tradition qu'ils perpétuent. C'est quelque chose qui a toujours existé depuis le temps du prophète Mohammed, qui prônait la tolérance religieuse à Médine. A chacun sa religion comme il est enseigné dans le Coran mais dans notre vie de tous les jours, nous sommes tous humains et ne devons pas nous focaliser sur notre appartenance religieuse avant de nous entraider et de cohabiter en parfaite symbiose ", a déclaré l'imam avant de se lancer dans une litanie de bénédictions.

Pour le représentant du gouvernement, le ministre des Affaires religieuses et coutumières, Issaka Sourwèma, le prêche de l'imam a été " d'une limpidité extraordinaire et d'une extraordinaire pertinence " ; d'autant qu'il a prêché pour l'unité dans la diversité. Et d'opiner que si tout le monde se ressemblait, personne n'allait être utile à l'autre. De plus, peindre du noir sur du noir ou du blanc sur du blanc est insensé alors qu'une des couleurs sur l'autre donne un éclat perceptible.