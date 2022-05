Algérie: Une nouvelle traduction du saint Coran signée Kamel Chekkat et Messaoud Boudjenoun

Alger — Les éditions "Al Bayazin" proposent au lectorat un nouvel ouvrage du traduction du sens des versets et annotations du noble Coran, cosigné par le théologien émérite Kamel Chekkat et le journaliste, écrivain et traducteur Messaoud Boudjenoun.

Publié à l'occasion du dernier Salon international du livre d'Alger (Sila), tenu à la fin du mois de mars dernier, l'ouvrage vient proposer une traduction supplémentaire aux lecteurs francophones avides et désireux de lire et de connaître le Livre sacré de l'Islam, avec "l'ambition de combler un vide ou compléter ce qui existe déjà", et dont l'importance pour les lecteurs francophones, aussi bien musulmans que non musulmans, n'est plus à démontrer.

Dans la présentation de l'ouvrage les coauteurs, reviennent sur l'histoire des traductions du livre saint de l'Islam dont la plus ancienne, vers une langue latine, serait datée de 1141 avant qu'une autre traduction vers la langue française ne soit publiée en 1647 sous la plume du chancelier André de Ryer, un ancien consul général de France en Turquie puis en Egypte.

Ils citent également les travaux de certains intellectuels algériens dont l'ancien recteur de la grande mosquée de Paris Si Hamza Boubaker, auteur en 1979 d'une traduction riche en notes, le professeur Ahmed Laïmèche, dont la traduction a été publiée une première fois à Oran dans les années 1930, puis à Paris en 1984, ou encore la traduction de l'anthropologue Malek Chebel en 2009.

Les traducteurs évoquent également l'oeuvre cosignée par les deux professeurs Hachemi Hafiane, enseignant à la retraite et le regretté Hocine Raïs, ancien enseignant à l'institut Al-Ghazali de la grande mosquée de Paris, parue en 2010 et une traduction inédite à ce jour faite par le philosophe et traducteur algérien Mohand Tazrout dans les années 1960 et qui a été retrouvée dans ses archives personnelles lors de sa mort en 1973.

Journaliste, écrivain et traducteur, Messaoud Boudjenoun est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur la pensée islamique et de quelques soixante-dix traductions de classiques comme le Sahih El-Boukhari, l'exégèse d'Ibn Kathir, l'exégèse de Abderrahmane Essaadi, Riyyadh Essalihine de l'imam Ennawaoui, ou encore la Sira d'Ibn Kathir. Il exerce actuellement au sein du Haut Conseil Islamique (HCI) et à la "Revue des Etudes Islamiques" éditée par le HCI.

Théologien émérite, né en 1967 à Alger, s'adressant essentiellement à un public francophone, Kamel Chekkat est producteur et animateur d'émissions religieuses en langue française à la télévision et à la radio et exerce au sein de la "Revue des Etudes Islamiques".

Maîtrisant parfaitement le Français, l'Italien et l'Allemand il a entamé un cursus en théologie auprès du grand mufti, le Cheikh Mohamed Tahar Ait Aldjet, et fait une spécialisation dans le droit musulman. Ce qui l'amène à être membre fondateur de la Ligue des Oulémas, Imams et Prêcheurs des pays du Sahel.

Il est également membre de l'Association des Oulémas Musulmans d'Algérie.