Angola: Le gouvernement demande à la PN plus de discernement dans les élections

Lubango (Angola) — Le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, a exhorté lundi, à Lubango, la Police nationale (PN) à faire preuve d'un plus grand discernement et d'une posture adéquate, afin que les élections générales d'août se déroulent dans un environnement de " haute sécurité ".

Nuno Mahapi a lancé cet appel à l'ouverture du 2e Conseil provincial de la Police nationale, qui durant deux jours, analyse le respect des directives émises lors de la dernière réunion et discute des plans de sécurité publique et de sécurité des élections.

Dans son allocution, le gouverneur a souligné que la PN joue un rôle de premier plan dans le soutien aux instances électorales créées pour superviser les élections, dans la sécurité des électeurs afin qu'ils puissent exprimer leur volonté par le vote, sans crainte d'être harcelés ou contraints.

Pour le bon déroulement du scrutin, selon le gouverneur, la PN doit continuer à jouer son rôle traditionnel, celui de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publics dans les villes, les zones rurales et les quartiers, en respectant scrupuleusement les droits, les libertés et les garanties des citoyens.

Il a souligné que le gouvernorat de Huíla est conscient des difficultés que traverse la corporation pour une patrouille plus prochee, ainsi que dans les tâches autour de la lutte contre la criminalité et pour ce fait, il met à la disposition de la PN les moyens de travail pour combler ces lacunes.

Pour le gouverneur, l'une des plus grandes préoccupations est la création de mécanismes suffisants et efficaces pour que tous les citoyens puissent se sentir en sécurité dans les lieux où ils vivent et circulent.

"Nous espérons que dans ce conseil les meilleures stratégies seront discutées et qu'elles produiront des conclusions structurantes qui contribueront à améliorer de manière cohérente la sécurité publique dans notre province, en vue de la promotion et du bien-être du citoyen de Huila", a-t-il souligné.

À son tour, le commandant provincial de Huíla de la PN, le commissaire Divaldo Martins, a déclaré que les défis actuels et futurs, dans le cadre de la sécurité et de l'ordre public, exigent de la police un exercice constant de réflexion et de discussion qui les amène à trouver des stratégies, méthodes et voies pour garantir la tranquillité nécessaire aux familles, aux communautés et aux institutions locales.

Il a détaillé que le pays se prépare à vivre le moment le plus sensible du processus électoral en cours, la période de campagne, caractérisée par une augmentation des activités politiques de masse.

Les commandants municipaux, les commandants de quatre unités spéciales de police, ainsi que les chefs du département de soutien technique et instrumental participent à l'événement.