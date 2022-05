Cote d'Ivoire: CEDEAO - L'union des ressortissants des États en Côte d'Ivoire a un nouveau président

Restée vacante depuis plusieurs années, la présidence de l'Union des ressortissants des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Urem-Cedeao) a un nouvel occupant. Il s'agit de Sékou Kaba, président du Haut conseil de la Guinée en Côte d'Ivoire, élu au cours d'une assemblée générale, le 10 avril 2021. Il a été investi au siège de la Cedeao, à Cocody, le 30 avril dernier, en présence des représentants consulaires et diplomatiques des quinze États membres et de l'émissaire de la direction générale de l'Intégration africaine ivoirienne.

Au cours de cette investiture faite par le ministre-conseiller chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire, Alsagni Moba Sylla et Thimoté Kazilé de la direction de l'Intégration de Côte d'Ivoire, le nouveau président de l'Union a pris des engagements forts pour les cinq années à venir. Il entend notamment renforcer la cohésion au sein de l'Urem-Cedeao, l'amener à prendre toute sa place dans le processus d'intégration sous-régionale et à jouer sa partition pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Sékou Kaba compte, au cours de son mandat, consolider le partenariat de l'organisation en travaillant étroitement avec les représentations de la commission de la Cedeao; accélérer le processus du passage de la Cedeao des États à celle des peuples à travers l'implantation progressive de l'Urem-Cedeao dans tous les pays de la sous-région.

Le président de l'Union promet de travailler avec ses partenaires pour l'organisation, dans les mois à venir, d'une grand-messe de l'intégration impliquant tous les pays de l'espace Cedeao. Afin que les populations, premières bénéficiaires des décisions et recommandations des Chefs d'État membres, entre autres, la libre circulation des biens et des personnes, la liberté de s'installer dans le pays de son choix, comprennent l'utilité d'une telle union. Pour le ministre-conseiller chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire, cette investiture est une consécration au sein de l'Urem-Cedeao parce que ce sont les nombreuses actions posées par Sékou Kaba qui lui ont valu la confiance des membres. C'est pour cette raison qu'il l'a encouragé à poursuivre dans cette dynamique et surtout à mettre tout en œuvre pour que son organisation et les différentes institutions des pays auxquelles elle est adossée nouent des liens étroits.