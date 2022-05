Congo-Kinshasa: Tension intercommunautaire au Katanga - Appel de Félix Tshisekedi à la cohésion sociale, dans la tolérance et le respect des lois

Très laborieux aura été le séjour de travail qu'a effectué récemment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Lubumbashi, dans le Grand Katanga. Arrivé le 27 avril dernier dans la capitale cuprifère, le chef de l'Etat qu'accompagnait la première dame, Denise Nyakeru, s'était immédiatement mis au travail.

Au cœur du voyage présidentiel qui entre dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles en tant que garant de la nation, les enjeux de développement de l'espace Grand Katanga dont il tenait à appréhender les contours pour une meilleure perception. Une précision s'impose d'emblée : c'est que cette visite qui procédait de son propre chef ne l'était pas nécessairement pour régler un prétendu conflit communautaire.

Plusieurs activités ont figuré au programme du chef de l'Etat dont une série des réunions de travail avec les notables et leaders du Grand Katanga, mais aussi, avec les forces vives de ce coin du pays. Au menu également, la visite de quelques ouvrages réalisés dans les différentes localités du Grand Katanga pour évaluer les progrès socioéconomique réalisés depuis les trois premières années de mandature.

Saisissant l'opportunité de son passage à Lubumbashi qui a coïncidé avec la tenue de la Conférence interprovinciale entre les communautés du Grand Katanga et du Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique, ouverte le 22 avril, le président de la République en a profité pour capitaliser son approche de la paix. La réunion du Conseil provincial de sécurité qu'il avait présidée le lendemain de son arrivée avait déjà donné le ton en recommandant à toutes les communautés établies au Katanga le respect mutuel pour une cohabitation pacifique dans la paix, l'unité et la cohésion nationale.

Lors de la clôture de ces assises intervenue le 30 avril, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur son crédo de paix et de concorde nationale en exhortant les autorités et la population locale à œuvrer pour la cohésion sociale, dans la tolérance et le respect de la loi.

L'autorité suprême du pays a, en outre, encouragé les forces vives du Grand Katanga et du Grand Kasaï à cultiver la fraternité et à promouvoir le vivre ensemble. Cette table ronde devrait, à terme, déboucher sur un dialogue permanent et renforcé soutenu par une coopération interprovinciale de sorte à offrir plus d'opportunités à la jeunesse congolaise pour son épanouissement sur l'ensemble du territoire national. Aussi l'humanisme et la tolérance qui ont toujours caractérisé l'Homme congolais devraient-ils être mis à profit pour consolider l'unité nationale et la cohabitation pacifique des deux communautés des grands espaces katangais et kasaïen.

A noter que les travaux de la Conférence interprovinciale des espaces Grand Kasaï-Grand Katanga, en proie aux tensions communautaires récurrentes, ont été pilotés par le Premier ministre, Sama Lukonde, qui en a fait la restitution lors de la cinquante et unième réunion du Conseil des ministres que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu à présider, depuis Lubumbashi, le 29 avri, par visioconférence.

Ces assises, à en croire le Premier ministre, ont permis non seulement d'identifier sans complaisance les causes de ce phénomène et ses conséquences sur les plans politico-administratif, socio-culturel, sécuritaire et économique, mais aussi, de définir avec courage des solutions durables devant créer les conditions propices pour l'épanouissement des provinces concernées et assurer ainsi le vouloir vivre ensemble en République démocratique du Congo.

Rappelons que soixante-dix recommandations ont été formulées au cours de ce forum, lesquelles ont été remises au garant de la nation sous la forme d'un rapport général.