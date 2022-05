Mali: Les autorités rompent les accords de défense avec la France

La junte au pouvoir au Mali a annoncé, le 2 mai, la rupture des accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Elle fustige les " atteintes flagrantes " des forces françaises commises dans le pays et de " multiples violations " de l'espace aérien malien.

D'après un communiqué lu à la télévision nationale par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, les autorités maliennes ont décidé de " rompre les accords de défense avec la France ", les accords de statut des forces (Status of Force Agreements, ou Sofa) qui fixent le cadre juridique de la présence au Mali des forces française Barkhane et européenne Takuba, ainsi que le traité de coopération en matière de défense conclu en 2014 entre le Mali et la France. Elles invoquent les " atteintes flagrantes " de la part de la France à la souveraineté nationale.

Les autorités maliennes ont aussitôt notifié cette dénonciation aux autorités françaises. En ce qui concerne le traité de 2014, il prendra effet six mois après cette notification, selon le porte-parole. En revanche, c'est avec " effet immédiat " que les autorités dénoncent le Sofa de mars 2013 encadrant l'engagement de la force française Serval, puis Barkhane, ainsi que le protocole additionnel de mars 2020 s'appliquant aux détachements européens de Takuba.

Cette dénonciation constitue une nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre les autorités militaires maliennes et la France dans le combat contre les djihadistes.

L'annonce de la junte intervient dans un climat de forte tension entre la France et le Mali. Les rapports se sont dégradés entre Bamako et Paris après le second coup d'État mené par les colonels en mai 2021 contre un président et un Premier ministre qu'ils avaient eux-mêmes installés, puis la révocation par les colonels de leur engagement à rendre le pouvoir aux civils en février 2022.