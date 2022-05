Congo-Kinshasa: Au moins 750 policiers armés se sont déplacés d'eux-mêmes du Grand Kasaï vers le Haut-Katanga

Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kyabula, a révélé, au cours d'une conférence de presse lundi 2 mai qu'au moins 750 policiers armés ont quitté d'eux-mêmes le Grand Kasaï pour se rendre dans le Haut-Katanga.

Cette conférence sur la restitution de la table ronde interprovinciale Grand-Katanga-Grand-Kasaï animée par les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kyabula Katwe et du Kasaï, Dieudonné Pieme Tutokot, sous la modération du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a eu lieu à l'hôtel Pullman Karavia à Lubumbashi et retransmise en direct sur la RTNC.

" En ce qui concerne la question sécuritaire, nous nous sommes rendu compte que le mouvement de masse qui vient des 5 Kasaï vers les provinces du Katanga, ce sont aussi des militaires et des policiers armés qui se déplacent avec la population. Et dans le Haut-Katanga, nous avons plus ou moins 750 policiers armés qui se sont déplacés d'eux-mêmes vers le Katanga ", renseigne Jacques Kyabula.

" Et quand ces policiers arrivent, ils n'ont où passer nuit, ils n'ont pas à manger. Et donc, ils vont créer l'insécurité tout naturellement. Raison pour laquelle vous voyez que les faits liés à l'insécurité ne sont pas maitrisés jusqu'aujourd'hui. Dès lors que c'est maitrisé, il y a des arrivés ", ajoute M. Kyabula.

Pour certaines raisons, le gouverneur du Haut-Katanga estime qu'il est important " d'encadrer les mouvements migratoires. Si les mouvements migratoires ne sont pas encadrés, nous pouvons nous retrouver en difficulté ", a-t-il ajouté.

M. Kyabula a salué l'initiative prise par le Chef de l'Etat pour l'organisation de ces assises qui ont permis aux 9 provinces de l'espace Grand-Katanga-Grand-Kasaï de trouver ensemble des solutions durables sur le mouvement migratoire des populations du Kasaï vers les autres provinces afin de consolider la paix, le développement et l'unité nationale.