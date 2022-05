Congo-Kinshasa: Pour Muyaya, les élections des gouverneurs doivent être le reflet de celui qui a les meilleures idées pour la population

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, estime que les élections des gouverneurs ne doivent pas être le reflet de celui qui a de l'argent mais le résultat de celui qui a de meilleures idées pour la population.

Il apporte cette précision par rapport aux soupçons de corruption qui sont enregistrés dans différentes provinces.

Patrick Muyaya l'a dit le lundi 2 mai lors du briefing sur cohabitation pacifique, conférence tenue à Lubumbashi.

" Ces élections-là ne doivent en rien être le reflet de celui qui a le plus de l'argent mais ça doit être le reflet, le résultat de celui qui a les meilleures idées pour les populations. Et donc pour tous les soupçons de corruption que nous entendons, il vaut mieux que tous ceux qui comptent sur cette stratégie l'abandonnent parce que je suis sûr que ça sera contre-productif. Et cela doit être bien entendu que ce soit les députés provinciaux que ce soit les gouverneurs, en tout cas au gouvernement sur cette question, nous serons très vigilants ", a prévenu Patrick Muyaya.

Selon lui, la préoccupation principale devrait être celle d'avoir des dirigeants qui seront redevables vis-à-vis de la population.

" On ne veut justement pas pérenniser les pratiques où vous avez des dirigeants qui se sentent redevables à ceux qui leur ont donné de l'argent ou qui ont sponsorisé leurs campagnes parce qu'il fallait impérativement donner tel montant à tel ou tel autre pendant la campagne. Je crois que nous devons réfléchir à comment on va mettre un terme à cette forme de corruption et d'ailleurs le débat en cours sur la loi électorale sur la proposition du G13 dont je faisais partie a prévu des choses à ces propos ", a ajouté M. Muyaya.

Les candidats gouverneurs sont en campagne. L'élection est prévue le vendredi 6 mai.