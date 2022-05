Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Les Exilés de Sion ont fêté leurs vingt ans de succès

Pour leur vingtième anniversaire depuis qu'ils ont commencé à chanter les cantiques religieux, la chorale "Les Exilés de Sion" a choisi Lubumbashi, ville qui les a vu naitre pour célébrer leurs vingt années d'existence.

Devant un podium garni de monde, des personnalités et mélomanes de Lubumbashi et ses périphéries, sans compter ceux d'autres provinces et de l'étranger ont savouré les hits religieux de ces artistes hors pairs.

D'autres grands artistes du gospel ont répondu à l'invitation des exilés de Sion, le cas de José Nzita, Thomas Lokofe, Gialord Songo; de quoi donner une saveur particulière à la soirée déjà riche en spectacle, émotion et spiritualité.

L'ASBL Nabii Samweli House qui produit ce groupe a donc offert au public un concert retransmis en direct sur Héritage Télévision, du bonheur et de la spiritualité véhiculée par ces hommes et ces femmes qui chantent avec leurs cœurs.

Un chœur, c'est ce que sont les Exilés des Sion. Ils ont glorifié Dieu à travers Kulu Sese, Ku Ngulu ya Mabwe... des chants cultes imprimés du Asafa; un rythme religieux qui tire ses racines de l'espace Grand-Katanga. Dans le public et avec sa modestie habituelle, le Révérend Pasteur Flory Kabange, initiateur et parrain des "Exilés de Sion".

Le triomphe des humiliés

Le groupe est né de la douleur. Il est la victoire de ces femmes et ces hommes qui ont été flagellé des coups de la guerre et ses corollaires. Il voit le jour le 30 avril 2002 alors que la République Démocratique du Congo fait face à une agression armée dans l'Est.

Un pays morcelé et occupé dans sa partie orientale par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD. La grande majorité de ces chantres de l'éternel a vécu cette guerre à Kalemie ; le chef-lieu de l'actuelle province du Tanganyika. Que des hommes ont été assassinés, décapités.

Que des femmes ont été tuées, violées, humiliées. Que des enfants ont péri. Que la misère a embrasé la contrée ; forçant certains habitants à se déplacer à Lubumbashi ; mille kilomètres plus loin. Comment parcourir mille kilomètres dans un pays en guerre ? Pieds, vélos; voilà les moyens de locomotion qui ont conduit la majorité de ces exilés qu'on voit aujourd'hui chanter tout joyeux dans la capitale congolaise du cuivre.

Les plus chanceux ont survécu et ont pu s'installer à Lubumbashi.

Réunis par un Pasteur, le Révérend Flory Kabange Numbi; ils vont constituer un groupe cosmopolite d'artistes de Kalemie, Lubumbashi et Kolwezi auquel se sont greffé ceux de Kinshasa. Ce groupe ne porte pas l'identité d'un coin du pays, il est à ces jours le reflet de l'unité nationale.

Décorés, primés et encensés

Dimanche 1er Mai 2022 après une revigorante production à Hypnose, les Exilés de Sion vont prendre part à la cérémonie des huit ans d'existence du groupe de Presse Héritage dont le révérend Flory Kabange est le promoteur.

Ici, cet Agape organisé par le visionnaire de ce groupe des médias l'a été dans le cadre du huitième anniversaire de la Radiotélévision Héritage de Lubumbashi que dirige depuis février 2021, la Directrice Générale Blandine Yaba M'vete.

Autour de la chorale des Exilés de Sion et des cadres de l'ASBL Nabii Samweli House, une double cérémonie a eu lieu. Il s'agit d'abord de la reconnaissance de l'œuvre artistique grandiose de 15 choristes membres des Exilés de Sion qui totalisent vingt ans depuis la création du groupe. Ces derniers ont reçu des mains du pasteur Flory Kabange; un diplôme de mérite et une enveloppe consistante chacun. Les restes des choristes, bénéficié des enveloppés, portant le nombre des heureux décorés et primés à 40.

Ils sont de ce fait honorés pour avoir contribué à l'expansion de l'évangile de Jésus-Christ par les cantiques religieux. Moment hautement symbolique dans la vie des exilés ; le Brazzavillois Gervais Hugues Ondaye, Commissaire Général du Festival Panafricain de Musique a salué l'engagement du Révérend Flory Kabange Numbi dans son soutien à ce groupe dont le prestige est international.

Venu spécialement à Lubumbashi pour célébrer les 20 ans du groupe, Gervais Hugues Ondaye reconnait la valeur de ces chantres qui, dit-il, " sont des ambassadeurs de la culture africaine ".

Ensuite, le Groupe Congo Panorama les Ambassadeurs du travail ont décoré Héritage Radiotélévision meilleure chaine de diffusion des informations en quatre langues nationales sur toute l'étendue du Grand Katanga pour l'année 2021 ; une distinction obtenue au milieu de 27 chaines de télévision qui ont fait l'objet d'enquêtes.

Et par voie de conséquence, le promoteur de HRT; le révérend Flory Kabange a été décoré de la médaille distinctive de "travailleur assidu" pour avoir contribué à la création d'emplois au pays et à la consolidation de la cohésion nationale à travers son investissement dans l'audiovisuel.

L'ASBL Congo Panorama reconnait ainsi le brillant parcours de Flory Kabange qui, dit-elle ; mérite d'être couronnée de son vivant. Parce que la radiotélévision Héritage diffuse toute une diversité des programmes dont des informations avec professionnalisme, la DG du Groupe de Presse Héritage Blandine Yaba a obtenu le diplôme distinctif de dirigeant dévoué au travail.

A l'occasion, elle a rendu hommage au promoteur de son entreprise pour avoir placé sa confiance en elle et remercié ses agents pour le sens de professionnalisme élevé.

Le 1er mai, fête internationale du travail restera gravé dans les mémoires non seulement des membres du groupe les Exilés de Sion mais aussi de tout le personnel de la radiotélévision Héritage dont le travail ne fait que laisser des empruntes indélébiles.