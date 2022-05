Congo-Kinshasa: Situation alarmante !

Une seule date, un seul jour, le 30 avril, plusieurs leçons. La situation de l'enseignement en RDC. Quelles perspectives, face aux défis du développement du pays ? Des questions sont multiples, mais, à ce stade, voilà la mieux indiquée pour comprendre où se dirige le pays dans ce sous-secteur de l'éducation.

Pour plus d'un, le système éducatif se détériore du jour au lendemain. Le superflu occupe davantage une place de choix au détriment des priorités. Car, l'enseignant peine à trouver un minimum de confort et à nouer les deux bouts. Affligé et visiblement abandonné à son triste sort, l'artisan de l'éducation de la jeunesse est placé dans des situations qui le maintiennent en attente de l'amélioration de ses conditions de vie.

La gratuité n'ayant produit que des effets tape-œil. Pour preuve, tous les enseignants regroupés au sein du Syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la République Démocratique du Congo (SYNEEPP), ont lancé un mouvement de grève le 2 mai dernier sur l'ensemble du territoire national afin d'exiger la majoration des salaires des enseignants du primaire à partir de la fin du mois d'avril qui vient de s'achever. Le comble dans cette situation, c'est le nivellement vers le bas que pourra subir le système éducatif de la République Démocratique du Congo.

Car, sans motivation, il est difficile pour un éducateur, à l'école, d'offrir le meilleur de lui et de préparer la jeunesse à assurer la relève dans les jours à venir. Et donc, la célébration de la Journée nationale de l'Enseignement, le 30 avril de chaque année, doit être un moment de remise en question où les dirigeants du pays doivent rectifier le tir pour garantir un avenir meilleur au pays. Il n'y a pas mieux que la formation de la jeunesse. "L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde", disait Mandela. Il est venu le temps du réel changement de narratif, même dans ce secteur. Halte aux discours fallacieux et improductifs.