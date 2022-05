Congo-Kinshasa: Lutte contre l'insécurité à Baraka - Sud-Kivu - Un grand kidnappeur arrêté et présenté au Maire de la Ville

Selon ce que rapporte la Cellule de communication de la Mairie de Baraka, au Sud-Kivu, le Commandant Régiment du 2202 basé dans cette ville, le Colonel David Ipanga a présenté ce vendredi 29 avril 2022, au Maire Jacques M'mbucwa Hussein, un présumé chef de fil des kidnappeurs dans le territoire de Fizi et ville de Baraka, connue sous le nom de Moïse Kadafi. Ce dernier est recherché depuis plus de trois ans.

La même source déclarera que le présumé bandit serait à la base de plusieurs cas de kidnapping des agents humanitaires et expatriés dans la zone, particulièrement ceux des médecins sans frontières (MSF), une ONG d'origine hollandaise qui a servi la population du territoire de Fizi, et ceux de la ville de Baraka, dans des prestations de santé gratuites et qui est arrivée au point de plier bagages, après plusieurs cas de kidnapping dont a été victime l'une de ses agents, en l'occurrence Madame Sarah.

Au cours de cette présentation effectuée par les FARDC, Jacques M'mbucwa Hussein a félicité les membres du Conseil local de sécurité et, particulièrement la bravoure du Veillant Commandant Régiment 2202, pour avoir mis la main sur cet ennemi de la paix et du développement qui aurait agenouillé le système sanitaire dans le territoire de Fizi et la ville de BARAKA auxquels le MSF tenait, dans le cadre de sa mission, à servir les communautés.

Tony Asandi