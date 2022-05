Afrique: La RDC en forme et en force grâce à la SCPT - Didier Musete à la tête de la SATA, l'Organisation Africaine des Télécomunications

La Société Congolaise des Postes et Télécommunications était hôte en ligne depuis le mercredi 27 au samedi 29 avril 2022 de la 42ème Conférence Annuelle de la Southern Télécommunication Association, SATA en sigle.

La République Démocratique du Congo brille maintenant dans la mise en œuvre d'une industrie numérique à la pointe de la technologie. Cela est une ferme volonté du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, dans son programme de réveil de l'industrie numérique en RDC. Ces enjeux ne laissent aucun secteur de l'industrie congolaise sur son lit. Cela étant, Didier MUSETE LEKAN, Directeur Général de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications transforme ces enjeux en un programme de développement dans le secteur Postal et celui des télécommunications.

Débuté le 27 avril, la conférence annuelle de la SATA a pris fin le vendredi 29 avril 2022 en visioconférence. Trois jours des travaux intenses qui ont connu pour le compte de la RDC, la présence du Directeur de Cabinet de son excellence Monsieur le ministre de PTNTIC ; Madame Chantai MULENDA, Directrice Générale Adjointe de la SCPT et des cadres de la SCPT.

De prime abord, l'honneur était accordé au Directeur Général de la SCPT, Monsieur Didier MUSETE LEKAN qui prend dorénavant le Poste de Président du Conseil d'administration de SATA, d'accéder officiellement à ses fonctions, ensuite de lancer les travaux de clôture de cette conférence annuelle. "C'est pour moi un grand honneur, au nom de la SCPT, d'accepter la nomination en tant que président de l'Association des télécommunications d'Afrique australe (SATA) pour l'année 2022/2023 conformément aux dispositions de la Constitution de la SATA.

En tant que Président, je compte beaucoup sur votre aide et soutien dans la mise en œuvre des diverses initiatives, programmes et projets de notre Association ; Je témoigne l'engagement de la SCPT envers SATA par rapport à la mise en œuvre des recommandations qui seront adoptées ce matin par tous les collègues Directeurs Généraux", a déclaré Didier MUSETE LEKAN, le nouveau Président de la SATA.

Pour le programme 2022-2023, le Thème était : " la Stratégie de transformation numérique des pays de la SADC ".

Les opérateurs publics de la région SADC doivent jouer un rôle majeur en étant les acteurs ou les catalyseurs des actions suivantes : Accélérer la digitalisation des réseaux de télécommunications (dans une proportion de 2/3 au moins) ; Accélérer le déploiement des infrastructures Last Mile (ex. : FTTx - BLR - 5G) vers les usagers et entreprises ; Investir dans les infrastructures de télécommunications par satellite couvrant les zones africaines reculées ; Accélérer les investissements dans les infrastructures locales de convergence numérique (Data Center- Points d'Echanges); Augmenter les interconnexions internationales de chaque pays ainsi que de nouvelles fibres maritimes reliant le continent au reste du monde ; Participer à la promotion et le développement des services numériques locaux dans la région SADC ; Promouvoir la croissance du trafic Internet de nos pays vers les valeurs comparables à celles des économies les plus développées.

"Nous devons maintenir l'esprit selon lequel tous nos programmes et projets doivent être centrés sur les personnes et conçus sur mesure pour améliorer la vie de nos populations et développer nos économies", a ajouté Didier MUSETE LEKAN.

Notons que parmi ces points, il y avait des recommandations des plans d'actions proposés par les commissions techniques à l'adoption par les DG des TELCO de SATA : Mettre en place des structures de gouvernance et des groupes de travail permettant de déployer des projets de digitalisation et mettre en place des normes et standards ; Participer à la réalisation des objectifs de développement global des Nations Unis dans la SADC par l'intégration de l'inclusion numérique et la modernisation des technologies de l'information ; Coordonner et faciliter le développement, le déploiement et l'adoption des technologies numériques d'utilité publique, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des peuples ; Participer à la mise en place de Pool de ressources et de réglementations facilitant le développement et l'adoption des projets de digitalisation des écosystèmes locaux, bénéfiques à tous ; Contribuer à relever les défis de l'industrie des technologies des télécommunications en les transformant en opportunités de développement et d'acquisition de savoir (partage d'expériences et de connaissances avec les autres membres SATA). Maintenant que l'exercice 2022/2023 est assuré par Didier MUSETE LEKAN, la diplomatie des télécommunications porte une lourde charge dans l'implémentation d'une industrie Africaine forte dans l'administration publique.