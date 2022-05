Congo-Kinshasa: Consensus autour des Réformes électorales - Le Bloc patriotique appelle à la mobilisation totale devant le Palais du peuple ce vendredi

Les Forces Sociales et Politiques de la Nation, réunies dans le cadre du bloc patriotique sous la modération du Calcc (Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques) et de Milapro (Ministère des Laïcs Protestants), décident de mener des actions de terrain pour exiger le consensus autour des réformes électorales.

Elles en appellent ainsi à la mobilisation générale de la population pour organiser, ce vendredi 6 mai, un sit-in devant le Palais du peuple. Dans leur déclaration publiée le 30 avril 2022, ces Forces sociales réunies en Bloc patriotique affirment avoir constaté que le régime actuel peaufine des stratégies pour se maintenir au pouvoir par la fraude électorale et le glissement.

Déclaration des Forces Sociales et Politiques de la Nation

"Peuple congolais, prenons notre destin en mains. Trop c'est trop"

Nous, Forces sociales et Politiques de la Nation, réunies dans le cadre du bloc patriotique sous la modération du Calcc (Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques) et de Milapro (Ministère des Laïcs Protestants) ; constatant que la République Démocratique du Congo, notre pays va mal, très mal ;

Constatant que par manque d'un leadership exemplaire, compétent et visionnaire, notre peuple est en train de souffrir de tous les maux possibles : la vie chère actuelle, la guerre dans la partie Est de notre pays et l'insécurité récurrente sur toute l'étendue du territoire national, les viols des femmes, la corruption, le clientélisme, le détournement des deniers publics par les tenants du pouvoir en place de manière isolante et arrogante, l'occupation des parties de notre territoire national par des groupes armés instrumentalisés et des troupes étrangères ;

Constatant les restrictions des libertés citoyennes, les répressions sanglantes des manifestations publiques pacifiques, les arrestations arbitraires et emprisonnements des militants des partis politiques, des activistes des mouvements citoyens et acteurs de la société civile ayant une opinion contraire à celle du régime ;

Constatant que le pouvoir en place poursuit sans emparer, et, sur fond des violations intentionnelles de la Constitution et de lois de la république, sa funeste posture déclinée sous la forme d'une succession des faits accomplis (Cour constitutionnelle, Majorité parlementaire, CENI... ) cherchant à se maintenir au pouvoir au moyen de la fraude électorale ou soit d'un glissement ;

Vu l'impératif d'améliorer les conditions et cadre de vie de la population, de doter le pays des institutions légitimes grâce aux élections de 2023 que nous voulons tous crédibles, impartiales, transparentes et apaisées ;

Les Forces sociales et politiques de la Nation informent l'opinion publique nationale et internationale de la reprise des manifestations publiques et pacifiques pour :

-Obtenir un consensus autour des réformes électorales en vue des élections libres, inclusives, crédibles, impartiales et apaisées dans le délai constitutionnel. Ce consensus devra être trouvé entre les parties prenantes au processus électoral.

-Protester contre la hausse vertigineuse des prix de denrées alimentaires

-Exiger le remboursement de l'argent prélevé illégalement à la population à travers la Ram

-Dénoncer l'incapacité du pouvoir à mettre fin à l'insécurité récurrente dans la partie Est de notre pays

-Désapprouver les négociations en cours à Nairobi entre le pouvoir et les groupes armés instrumentalisés par des pays voisins.

Par conséquent, les Forces sociales et politiques organisent un sit-in devant le peuple le vendredi 6 mai 2022 et appellent la population congolaise à la mobilisation totale pour barrer la route au passage en force sur les réformes électorales.

Fait à Kinshasa, le 30 avril 2022

Les signataires

Milapro, Jeef Pambi

Calcc, Jean-Bosco Lalo