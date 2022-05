Congo-Kinshasa: A l'occasion de 65 ans de l'UCC - Muhindo Nzangi - "Sans la paix, il n'y a ni concorde sociale, ni vivre ensemble harmonieux, ni société ordonnée"

A l'occasion de 65 ans d'existence de l'Université Catholique du Congo, Muhindo Nzangi Butondo, Ministre national de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, a prononcé un discours à l'ouverture du colloque organisé à cette occasion.

"Education et construction de la paix dans le monde d'aujourd'hui. Défis et perspectives", tel a été le thème du colloque qui s'est tenu du 25 au 29 avril 2022 à Kinshasa dans la commune de Limete.

Ce colloque, a introduit le Ministre, est une opportunité de commémorer l'UCC d'hier et celle d'aujourd'hui et se projeter dans l'UCC de demain.

Muhindo Nzangi en a profité, pour remercier l'Université Catholique du Congo et des institutions catholiques pour leur contribution à la refondation de l'Université en RDC. "En effet, il n'est pas excessif de dire qu'ici, on est déjà avancé dans le système LMD ; il n'est pas non plus excessif de dire qu'ici, on ne vend pas de syllabus et qu'on décourage et renvoie les tricheurs, étudiants ou enseignants", s'est-il exprimé.

Pour l'intervenant, "sans la paix, il n'y a ni concorde sociale, ni vivre ensemble harmonieux, ni société ordonnée". Et de poursuivre, la paix est un défi pour l'intelligence humaine et pour l'université congolaise et si cette université congolaise, enseigne-t-elle aux humanités la paix et forme-t-elle à la paix entre les nations, entre les sociétés et entre les humains, elle doit être reliée aux universités humaines et de tolérance (... ) elle est également reliée de la transdisciplinarité. Il estime que l'université doit enseigner aux étudiants la résolution des conflits par le dialogue et la cohabitation.

Et d'inviter : "Tous les organes de l'administration de notre secteur ainsi que toutes les parties prenantes à s'investir pour construire une nouvelle université congolaise, dispensatrice des savoirs, des sciences, des compétences et des valeurs susceptibles de former l'humanité des étudiants et les rendre capables de combattre et de réaliser les problèmes sociaux du Congo et du monde. De créer, inventer, innover dans tous les domaines de la vie". Et pour finir : "Je voulais inviter également les universités à s'abstenir dans le débat de division et de tribalisme qui ne cesse de prendre l'ampleur en RDC".

Signalons que ce colloque international a réuni pendant une semaine la crème intellectuelle africaine, des orateurs venus des universités de la RDC, d'Afrique et d'Europe pour des conférences en plénière et en ateliers sur différentes perspectives notamment : Religion, Culture, Science et Innovation ; Droit et Géopolitique ; Social, Economie et Finance ; Géostratégie, Défense et Sécurité.