Congo-Kinshasa: Fizi - L'AJLAPD et la FJVN plaident pour la création d'une radio communautaire de la paix

A travers leurs chargés de communication respectifs, les organisations Association des Jeunes Leaders Apiculteurs pour la Paix et Développement (AJLAPD) et la Ferme d'Evolution des Jeunes Vétérinaires et Agronomes de Namurombwa/Minembwe (FEJVN/ONG) ont plaidé pour l'ouverture d'une radio communautaire de la paix, au courant de cette année 2022.

Cet appel a été lancé le jeudi 28 avril 2022 sur les antennes de Mama Radio.

Pour ces organisations œuvrant dans le domaine d'intervention de la paix, cette proposition découle d'une enquête menée en territoire de Fizi, attestant des insuffisances d'outils de communication qui s'appuient sur la recherche de la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés vivant dans ce territoire touché par les conflits intercommunautaires. Aussi, leurs enquêtes ont indiqué que les radios communautaires présent dans la zone ne parviennent pas à arroser tout l'étendue du territoire de Fizi par manque d'émetteurs à grandes puissances.

Ainsi, les propositions de l'AJLAPD et la FJVN voudraient que soit implanté cette radio communautaire dans le chef-lieu du territoire de Fizi et l'implantation des émetteurs relais dans différents coins du territoire de Fizi en vue d'arroser l'intégralité de ce territoire et d'autres ville telles que Baraka, Uvira, Bukavu et une partie du Burundi et la Tanzanie.