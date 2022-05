Cote d'Ivoire: Célébration de l'Aïd-El-Fitr à Aghien - L'Imam Aboubacar Coulibaly invite les autorités à aider les jeunes à entreprendre

" La fin du Ramadan ne doit pas être la fin de actes d'adoration et de nos bonnes œuvres pratiquées pendant ce mois sacré ", a indiqué ce lundi 2 mai 2022, le Cheick Aboubacar Coulibaly, Imam principal de la mosquée d'Aghien, à Abidjan-Cocody, les 2 Plateaux. C'était dans le cadre de la célébration de l'Aïd-El-Fitr où il a également invité les autorités à continuer d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat.

En plus d'être mois d'intense adoration, ce mois, dira l'Imam principal de la mosquée d'Aghien, est aussi un mois d'enseignement et d'éducation. Ce mois nous enseigne la mesure et d'éviter l'excès de tout genre en toute chose. Et de rappeler la sourate 2 (Al-Baqara) verset 143 du Qur'an : " Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous. Et Nous n'avions établi la direction (Qibla) vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le Messager [Muhammad] et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre [la récompense de] votre foi, car Allah, certes est Compatissant et Miséricordieux pour les hommes. " Pour le leader religieux, le musulman doit mettre un point d'honneur sur la courtoisie en parlant gentiment et surtout en disant de bonne parole envers tout le monde. " La blessure de la parole est plus grave que la blessure physique ", a mis en garde l'Imam Coulibaly.

Exhortation du gouvernement à faire plus pour influer sur la cherté de la vie

Abordant la cherté de la vie en Côte d'Ivoire due à une flambée des prix des denrées de première nécessité, l'Imam a tenu a félicité le gouvernement pour les mesures d'urgence prises, à cet effet. Et en fin de limiter les impacts. L'imam à exhorter le gouvernement à faire encore plus pour influer sur la cherté de la vie. Aux commerçants, il a demandé de ne pas profiter de la situation pour faire de la surenchère. Par ailleurs, l'Imam a appelé le gouvernement à accélérer sa politique d'entrepreneuriat en vue d'inciter les jeunes et surtout les d'aider à s'installer à leur propre compte. Bien sûr, dira-t-il, ils devront bénéficier de formation adéquate pour l'atteinte du but escompté.

En ce qui concerne la perte du terrain par la pandémie de la Covid-19, il a exhorté les fidèles à suivre les mesures édictées par les autorités sanitaires du pays pour l'éradication de cette pandémie. " Cher fidèles ayons en ce jour une pensée pieuse pour Cheick Boikary Fofana ainsi que pour tous nos défunts ", a demandé l'Imam Coulibaly. C'est le lieu de souligné que l'ex-président du Cosim a été victime de la Covid-19. Le sermon de la grande prière de l'Aïd-El-Fitr a été l'occasion pour l'Imam de remercier tous les voisins des fidèles musulmans qui les ont supportés pendant tous ce mois de jeûne.

Ce fut l'occasion pour le guide religieux de formuler des prières pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, les dirigeants et l'ensemble de la population ivoirienne.