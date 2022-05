Sénégal: Mbour - La perte des valeurs et le faible niveau du débat politique cloués au pilori

Mbour — L'Imam ratib de la grande mosquée de Mbour (ouest), El Hadji Papa Ibrahima Faye, a déploré, lundi, dans son sermon à l'occasion de la prière de la Korité, la perte des valeurs au Sénégal, fustigeant la prolifération des commérages et du mensonge ainsi que le faible niveau du débat politique au Sénégal.

Au terrain Santessou où il a dirigé cette prière marquant la fin du jeûne musulman, l'imam Faye a d'abord expliqué l'importance et le sens de l'Aïd-el-fitr, communément appelée "korité". Il s'est offusqué des comportements contraires aux recommandations divines qui sont de plus en plus observés au Sénégal . Il s'est indigné de la prolifération notamment du mensonge, de la calomnie, du commérage, de l'hypocrisie, "particulièrement sur les réseaux sociaux où, à longueur de journée, des gens disent du mal de leurs prochains".

Il a invité les fidèles au respect des préceptes de l'Islam et de la Sounnah. "Sur les réseaux sociaux, tout le monde ment !", a-t-il déploré. Il estime que beaucoup d'hommes politiques "ne sont pas dignes de confiance", car étant même incapables d"'enseigner les bons comportements aux enfants". Selon lui, il arrive souvent que des politiciens promettent monts et merveilles sans pour autant tenir parole.

Une fois et installés dans leurs fonctions, certains d'entre eux ne se soucient plus ni de ceux qui ont voté pour eux, encore moins de ceux qui leur ont refusé leur voix. Or, toute personne qui ne respecte pas sa promesse, trahit de fait ceux-là même à qui il l'avait faite. "Le niveau du débat politique aussi est très bassement médiocre dans ce pays où, au lieu de discuter avec intelligence, objectivité et civilité, les politiciens ne voient rien de mieux que d'échanger des insanités. Apparemment, ils n'ont rien de concret à proposer", s'est-il désolé.

Et de prévenir : "Dans ce monde où nous vivons, rien n'est éternel, et tout ce qu'on peut disposer comme bien matériel sera laissé derrière après la mort, qui peut survenir à tout moment (...)." "Réveillez-vous fidèles musulmans et essayez de comprendre ce que vous voulez ! La mort peut nous surprendre à tout moment. Et gare à ceux qui ne se seraient pas préparés. On ne peut pas connaître ce que nous réserve Dieu après la mort", a-t-il averti. Il affirme que "personne ne peut" aujourd'hui dire quel sort est réservé à ceux qui ne sont plus de ce monde ni quel statut ils avaient sur terre". L'Imam ratib est par ailleurs revenu sur l'importance de la zakkat al-fitr, qui doit être remise aux ayants droit avant la prière de l'Aïd.