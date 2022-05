Sénégal: Massalikoul Djinan - Les fidèles invités à vivre dans la crainte d'Allah

Dakar — L'imam de la mosquée Massalikoul Djinan, Serigne Moustapha Mbacke, Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké, a invité, lundi, les fidèles à "mettre en avant la crainte" d'Allah en quelque circonstance que soit, afin d'assurer leur salut, conformément aux recommandations de l'Islam.

"Il est impératif, pour tout musulman qui veut de son passage sur terre un chemin le menant directement au paradis, de toujours mettre en avant, en toute circonstance, et dans ce qu'il fait ou envisage, la crainte de Dieu", a-t-il recommandé dans son sermon, à l'occasion de la fête de Korité. Cette crainte ne signifie rien d'autre que le respect scrupuleux des règles établies par Dieu dans le Saint Coran et par son Prophète Mohamed (PSL) toute sa vie durant, à travers ses paroles, ses actes et comportements de tous les jours, a-t-il précisé. "Il s'agit, dans la pratique, de toujours faire le bien et d'éviter autant que possible le mal, aussi minime soit-il", a ainsi expliqué Serigne Moustapha Mbacke.

Selon lui, " il apparaît évident que ceux qui ont aujourd'hui une connaissance approfondie de la Charia et de la Sounnah, sont ainsi mieux habilités et mieux outillés à agir de la sorte. Par conséquent, il a exhorté tous les fidèles à davantage se tourner vers les textes sacrés. "Cette quête de connaissances en vue de vous doter d'un esprit de discernement, avisé, éclairé et pointu doit vous guider toute votre vie durant, dans la bonne direction tracée par Dieu et qui mène directement au paradis", a-t-il martelé. Il a par ailleurs appelé tous les musulmans à poursuivre sur la même lancée que durant le ramadan qui, selon lui, est "un mois béni qui résume en lui, tout ce que Dieu attend de nous sur cette terre."