Cote d'Ivoire: Ramadan 2022 - L'Ong Almuwassat fait don de matériel médical au Chu de Treichville

L'Ong Almuwassat a fait don de matériel médical au Chu de Treichville le lundi 2 mai 2022. Ce, à l'occasion de la célébration de la fête de Ramadan dénommé " Ramadan pour les malades ". C'est une action et un engagement pour l'ong Almuwassat dans sa lutte contre l'indigence dans les hôpitaux. Il s'agit d'accompagner les structures sanitaires pour la prise en charge des malades.

Le don est composé de 11 cartons d'aiguille à insuline, SSI 500 CC, ringer lactacte 500 CCC, perfuseur, intranule, sparadrap, compresses stériles, seringues 10 CC, xylocaine injectable, trabar injectable, bande velpeau 15 CM, sonde urinaire 18, poche urinaire, fil de peau2/0, carton de gants propres, lames de bistouri n°23, betadine jaune, betadine rouge, solution de dakin, seringue 5CC. Le tout pour un montant total de 3 millions de FCfa. Suivie de la distribution du repas chaud et des kits hygiéniques aux patients démunies hospitalisés et leurs parents.

Selon l'imam Koné Haroun de la mosquée de Chu de Treichville, Président du conseil d'administration (Pca) de l'Ong Almuwassat, cette action s'inscrit dans l'élan de solidarité et d'actions sociales en faveur des démunis et des malades. Elle vise également à renforcer le plateau technique des hôpitaux à travers la Côte d'Ivoire, venir en aide aux défavorisés et malades. A l'en croire, à travers cette action, il s'agit aussi de combler les cœurs de joie et d'allégresse en ce jour béni de Ramadan aux patients démunies hospitalisés, les parents et aux personnels soignants de garde. Cette œuvre de charité touche également les 13 communes du district d'Abidjan ainsi que 12 autres villes de l'intérieur du pays.

Pour l'imam Koné Haroun, le mois de Ramadan a un volet spirituel et social. Son côté spirituel consiste, selon lui, à prier, jeûner, communier avec Allah et faire de bonnes œuvres. Tandis que son côté social voudrait que l'on pose des actions de consolation et de réconfort envers les démunis. Poursuivant, il a exhorté les uns et les autres à plus de soutien à leur endroit pour mieux soutenir les hôpitaux. Surtout, survenir aux besoins des malades. Visiblement heureux, Pr Casanelli Jean Marie, directeur médical et scientifique, représentant du directeur général de Chu, a tenu à remercier le donateur pour la belle initiative à leur endroit. Il a promis de faire bon usage pour le bonheur de l'ensemble des administrés et en particulier les patients. Il faut rappeler que l'Ong existe depuis plusieurs années. Elle a déjà menée de nombreuses actions sociales dans des orphelinats, hôpitaux et Chu.