Angola: Le secteur du tourisme contribue à la valorisation du patrimoine culturel

Luanda — Le développement du secteur du tourisme contribuera à la valorisation du patrimoine culturel et à la création d'opportunités d'emploi dans la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), a déclaré mardi, à Luanda, le secrétaire exécutif de la CPLP, Zacharias de Costa.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 11e réunion des ministres du tourisme de la CPLP, Zacarias Costa a souligné qu'en plus de valoriser le patrimoine culturel, le tourisme contribuera également à créer des opportunités d'emploi, dans lesquelles les jeunes pourront développer de nouvelles aptitudes et compétences.

Le secrétaire a ajouté qu'il compte sur les encouragements et la contribution des États membres pour renforcer la coopération communautaire dans le secteur du tourisme, conscient qu'il s'agit de l'un des plus prometteurs pour accélérer le développement durable et la reprise la plus résiliente dans l'après-Covid.

"Le tourisme peut contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté, en ouvrant la porte à de nouvelles formes d'emploi, en facilitant le développement régional et local et en offrant un accès plus généralisé des populations aux infrastructures de base", a-t-il déclaré.

Comme vous le savez, la CPLP est, à sa base, un pacte d'amitié et sa formule de construction réside dans la période de solidarité dans la diversité, faisant partie de notre défi collectif la construction de sociétés plurielles et inclusives, capables d'offrir une vie digne aux citoyens.

À son tour, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Felipe Zau, a déclaré que l'Angola est un pays axé sur la diversification de ses sources de soutien économique et vise à mettre en garde contre le cycle de dépendance excessive au pétrole.

Il a mentionné que parmi les actions prévues pour composer cette diversification des sources de revenus, visant la croissance économique et le bien-être social, l'Angola a le tourisme.

"C'est pourquoi ce secteur est explicitement inclus dans le plan national de développement, principal instrument de gouvernance, pour la période 2018-2022", a-t-il ajouté.