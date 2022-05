Angola: Les journalistes admettent des améliorations au cours des cinq dernières années

Luanda — Les journalistes angolais ont reconnu mardi le record d'améliorations au cours des cinq dernières années, mais recommandent une plus grande ouverture et une pleine disponibilité des sources pour le bien de la démocratie et l'approfondissement de la citoyenneté en Angola.

Se confiant à l'ANGOP à l'occasion du 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse, Machado Irmão, du Secrétariat de l'Union des journalistes angolais (UJA), a souligné la nécessité d'une plus grande pluralité d'organes, dont la solution implique une forte intervention du secteur privé, afin de réduire la main de l'État, compte tenu de la concentration d'une grande partie des organes dans la sphère étatique.

Selon lui, c'est la voie à suivre pour mettre fin " à la restriction de la pleine liberté de la presse ".

" La perspective doit être face au retour des principaux médias traditionnels dans la sphère privée ", a-t-il dit, reconnaissant que depuis 2017, " la liberté de la presse est un fait, même si au sein des organes il y a une certaine timidité quant à l'exercice de la presse. contradictoire, fondamentale pour la crédibilité ".

À son tour, la présidente de la commission de la carte de presse et de l'éthique, Luísa Rogério, a déclaré qu'il y avait eu des avancées et des revers au cours des cinq dernières années.

" Le pays a une grande diversité et la réalité de Luanda ne se reflète pas dans les autres provinces. L'idéal est donc de parler du niveau de liberté de la presse. Nous avons trop de lacunes, trop de problèmes pour parler à quiconque se sent à l'aise avec un certain niveau de liberté de la presse ", a-t-elle affirmé.

Luísa Rogério a estimé qu'il était essentiel de réfléchir aux bonnes pratiques, appelant à la diffusion maximale des instruments juridiques de la presse, tels que le statut du journaliste et le code de déontologie, approuvés par la profession journalistique.

En fin mars dernier, le secrétaire général de l'Union des journalistes angolais, Teixeira Cândido, a défendu que " le pluralisme de l'information doit inclure toutes les voix, tous les acteurs politiques et sociaux.

Selon le "classement" de l'organisation Reporters sans frontières, le pays a grimpé, de 2017 à 2021, de 22 places.