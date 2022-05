Angola: La CMC encourage les citoyens à acheter des bons du Trésor

Luanda — La responsable de la Division de l'éducation financière de la Commission des marchés de capitaux (CMC), Cristina Mamede, a encouragé ce mardi les citoyens et les entreprises à investir dans l'achat de bons du Trésor car ils offrent des taux d'intérêt plus attractifs et des risques minimes.

Cristina Mamede, qui s'adressait aux journalistes de l'ANGOP, lors d'une session de formation sur l'importance et le fonctionnement de la Commission des marchés de capitaux (CMC), a expliqué que les investissements en obligations ou bons du Trésor sont très attractifs et ont une très faible probabilité de pertes.

" Chaque investissement comporte un risque, même s'il est minime, mais l'achat d'obligation du Trésor (OT) ou de bons du Trésor (BT) est un investissement attractif et avec une très faible probabilité de pertes, car il s'agit de l'achat de la dette de l'État", a-t-elle souligné.

Concernant l'OT et le BT, elle a expliqué que les deux sont des obligations et que la première correspond à des dettes, qui ont une période de remboursement allant jusqu'à cinq ans et la seconde équivaut à des crédits ou des droits, dont le retour ou le paiement dure un an.

La vente des titres, a-t-elle dit, se fait derrière un compte à la Centrale de Valeurs Mobilières (CEVAMA), dans un processus qui peut être fait en ligne ou par un agent intermédiaire qui informe de temps en temps le client de l'avancement du processus.

Selon Cristina Mamede, l'achat et la vente de titres peuvent avoir lieu principalement, lorsque l'agent émetteur (société) par l'intermédiaire d'un agent intermédiaire vend des actions de sa société et interviennent secondairement lorsque ces acheteurs revendent les actions à des tiers, dans un processus qui se produit sous la supervision de la CMC.

Dans ce système financier, a-t-elle ajouté, il y a un mariage entre l'agent excédentaire (entreprise, famille, entre autres) et l'agent déficitaire (État, entreprises, étranger et autres), où lorsque l'État et les déficitaires vendent leur dette publique à travers ce processus de sécurité, qui peut être OT avec un délai de grâce de cinq ans, ou BT avec un délai de grâce d'un an.

La Commission des Marchés de Capitaux (CMC) est une personne morale de droit public, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative, financière et patrimoniale, soumise à la tutelle du Président de la République et à la tutelle du Ministère des Finances.